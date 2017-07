Werbung Werbung

So kann es weiter gehen! Ein vielversprechendes Spiel und eine tolle Stimmung im Auestadion.

Der KSV Hessen Kassel gewinnt das erste Spiel der Saison mit 2:1 (1:1) gegen den Aufstiegsfavoriten Waldhof Mannheim.

In einer sehenswerten und kämpferischen Partie hatten die Löwen gute Spielanteile in der ersten Hälfte, mussten aber zunächst das 0:1 gegen die umschaltstarken Mannheimer hinnehmen. Doch schon bald hatte sich das Team von Trainer Cramer wieder berappelt und erzielte noch vor der Pause den Ausgleich durch Ingmar Merle. In der zweiten Hälfte erhöhte Sden Ausgleich drängten, verteidigten die Löwen dieses Ergebnis in einer mitreißenden, wenn auch wenig souveränen Abwehrschlacht, bis zum Abpfiff unter dem Jubel der 4000 begeisterten Zuschauer.

© Info: KSV / M.Kittner Fotos: M.Kittner





