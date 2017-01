Bergshäuser Damen wollen Heimvorteil zum Punktgewinn nutzen

Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Am Samstag, den 28.01.2017, öffnet sich die Sporthalle vor der Söhre erneut zum Matchday der Bergshäuser Damen. Ab 19.00 Uhr sind neben den Familien, Freunden und Fans auch alle Partner eingeladen, die Damen um Trainer Dietmar Gottschlich zu unterstützen.

Die Spielpaarung verspricht Spannung und tolle Ballwechsel. Mit der TGM Mainz-Gonsenheim trifft Bergshausen auf starke Gegnerinnen.

Nicht leicht, wenn man sich derzeit am Tabellenende tummelt und keinen Punktgewinn in der letzten Zeit verzeichnen kann.

Trotzdem sind es gerade starke Gegnerinnen, die Bergshausens Elfen beflügeln.

Vielleicht klappt es ja mit dem ersehnten Punkten. Verdient hätten es die Damen schon. Doch auch die Gegnerinnen wollen Punkte einfahren, denn an der Tabellenspitze liegen die Mannschaften um Platz eins bis fünf noch dicht beieinander.

Nur mit der Unterstützung der Fans kann der Heimvorteil nützlich sein. Deshalb schaut vorbei und drückt vor Ort die Daumen.

© Text: T.Petzold Foto: M.Kittner





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp



Ähnliche Beiträge