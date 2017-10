Werbung Werbung

Nach zwei spielfreien Wochenenden trifft das Oberligagespann der FSV Bergshausen Damen 1 auswärts am 22.09. auf Tabellennachbar TV Waldgirmes 2. Fünf Punkte aus vier Spielen können die Elfen nach vier Spielen vorweisen und die gute, ausgeglichene Mannschaftsleistung vom erfolgreichen Heimspiel soll definitiv wiederholt werden. „Einige Schwachstellen im Angriff und in der Abwehr sind wir im Training nochmal angegangen – wir sind heiß auf die Begegnung am Sonntag“, so Zuspielerin Julia Sander. Die Mädels aus Waldgirmes sind ähnlich in die Saison gestartet und werden sich mit Sicherheit mit aller Kraft wehren. „Ich freue mich sehr, dass einige länger verletzte Spielerinnen nun wieder ins Training eingestiegen sind – das entspannt die Situation auf den Positionen. Wenn wir unsere Eigenfehlerquote gering halten und konstant direkte Punkte machen, dann bin ich sehr zuversichtlich“, sagt Trainer Thorsten Vockenroth, der nun wieder auf einen größeren Kader zurückgreifen kann. Das Ziel ist somit gesetzt und nun liegt es an den Damen, diese Leistung abzurufen und zu überzeugen!

L.Reißig/M.Kittner





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp