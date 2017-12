Die Bergshäuser Volleyball-Damen starteten furios gegen die Volleyballerinnen der drittplatzierten HTG Bad Homburg, es gelang ihnen aber leider nicht, die zwei ersten starken Sätze bis zum Ende des Matches durchzuziehen. Somit mussten die Nordhessinnen in einem spannenden 5-Satz-Spiel den Spielgewinn mit 2:3 (25:12, 25:19, 19:25, 18:25, 10:15) am vergangenen Samstag abgeben.

Die FSV’lerinnen begannen hochmotiviert und druckvoll gegen die Damen aus Südhessen: Eine konzentrierte Leistung und ein nahezu fehlerfreies Spiel in Annahme und Abwehr waren für die Zuschauer zu beobachten. Viele Eigenfehler der Gegnerinnen, bedingt durch die effektiven Aufschläge der Elfen, taten ihr übrigens. Selbst ein wenig überrascht von der eigenen Courage, feierten die FSV-Damen den Satzgewinn mit 25:12.

So sollte es auch in Satz 2 weitergehen: Die mutigen Angriffskombinationen, ermöglicht durch Zuspielerin Alexandra Steinbach-Krug, die ein glänzendes Spiel absolvierte, setzten die Bad Homburgerinnen mächtig unter Druck. Zur Mitte des Satzes konnte sich die HTG jedoch mit einer Aufschlagserie noch einmal herankämpfen, doch die Sicherheit innerhalb des Teams von Coach Thorsten Vockenroth ließ die Aufholjagd nicht zu. Mit 25:19 holte man sich die 2:0-Satzführung.

Nun galt es den „verflixten“ dritten Satz zu erkämpfen: Die HTG begann jedoch nun zu ihrer eigenen Sicherheit zurückzukehren und erarbeitete sich eine 6-Punkte-Führung. Coach Vockenroth war somit früh gezwungen eine Auszeit zu nehmen, um seine Spielerinnen wachzurütteln. Das zeigte auch seine Wirkung, die Bergshäuser Damen fassten sich ein Herz und erarbeiteten sich Punkt um Punkt den Anschluss. Besonders die Mittelblockerinnen konnten durch ein schnelles Angriffsspiel die gegnerische Abwehr unter Druck setzen. Doch die Aufholjagd scheiterte erneut aufgrund der Aufschläge der Südhessinnen und die Elfen mussten wohl oder übel den Satz mit 19:25 abgeben.

Doch noch war nichts verloren: Ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen zeichnete sich zum Satzbeginn ab, auf beiden Feldhälften wurde um jeden Ball gefightet. In dem Moment, als Bad Homburg sich eine 3-Punkte-Führung erarbeitet hatte, begann auf der Bergshäuser Seite die Nervosität spürbar zu werden. Zu viele Eigenfehler und mangelnde Absprachen in der Annahme eröffneten der HTG ihre Chancen, die sie auch konsequent ergriffen. So ging auch der vierte Satz mit 18:25 an Bad Homburg.

Im fünften und letzten Satz wollten sich die Elfen aber belohnen. Die Auswechselspielerinnen versuchten lautstark ihre Mitspielerinnen zu motivieren und nach vorne zu pushen. Besonders eng ging es zu, doch zur Satzmitte begann wieder der Kopf auf Bergshäuser Seite mitzuspielen. Der starke Block im gegnerischen Spiel setzte den FSV’lerinnen erheblich zu und beeinflusste den Bergshäuser Spielfluss. Mit 10:15 sicherten sich die HTG Damen so den Satz- und Spielgewinn.

Immerhin gehen die Elfen mit einem Punkt nicht leer aus, nichtsdestotrotz gilt es nun die spielfreie Zeit bis zum Rückrundenauftakt im Januar zu nutzen, um aus den Fehlern des Spiels zu lernen. Wichtig wird es sein zu lernen, das eigene Spiel bis zum Ende durchzuziehen, um sich letztlich für die Mühen zu belohnen. Dass die Bergshäuserinnen oben mitspielen können, haben die ersten zwei Sätze deutlich gemacht. Mit einem guten Platz im Mittelfeld verabschieden sich die Damen nun in die Winterpause, um im neuen Jahr frisch, ausgeruht und mit vollen Akkus wieder durchzustarten. Am 13.01. geht es dann zum Auswärtsspiel nach Marburg. Die Damen wünschen allen Fans, Freunden und Familien ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Mannschaft: Albrecht, U., Dehnert, T., Grünewald, Ba., Grünewald, Bi., Korell, N., Krug, J., McNamara, K., Naumann, B. M., Pollmann, L., Reißig, L., Sander, J., Schulz-Wulf, T., Steinbach-Krug, A., Selle, C., Spiller, S., Wieja, C.; Trainer: Vockenroth, T.

( Reißig/ Kittner)

