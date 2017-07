Werbung Werbung

Der Aufsichtsrat des KSV Hessen Kassel hat Swen Meier und Claus Wiegand in den Vorstand des Vereins berufen. Bereits nach der Mitgliederversammlung benannte der Aufsichtsrat Jens Rose als erstes Vorstandsmitglied. Mit ihm zusammen übernehmen nun Swen Meier und Claus Wiegand die Verantwortung im Vorstand.

Claus Wiegand, Inhaber der Firma Wiegand Transporte und Geschäftsführer bei „world of ahle wurscht“, ist dem Löwenumfeld schon länger durch sein Engagement beim KSV Hessen Kassel bekannt. Der 43jährige ist Sponsor beim Verein und hat im letzten Jahr auch die U23 des KSV tatkräftig unterstützt. Er hat einen 5jährigen Sohn und eine 12jährige Tochter.

Im neu zu besetzenden Vorstand des Vereins Verantwortung zu übernehmen ist für Claus Wiegand eine folgerichtige Entscheidung, da er dem KSV mit viel Herzblut verbunden ist und die vor der letzten Saison ausgerufene Neuausrichtung des Vereins weiter mitentwickeln möchte. Zu seinen Aufgaben wird es künftig auch gehören, das Ressort Marketing von Vorstandsseite zu begleiten und zu unterstützen.

„Als Kasseländer wächst man mit dem KSV auf. Als ich vor einem Jahr mit „world of ahle wurscht“ als Sponsor beim Verein eingestiegen bin war es mir wichtig, den neuen regionalen Weg des Vereins auch finanziell unterstützen zu können. In den letzten Wochen hat mich das Engagement und der Zusammenhalt der Fans beim KSV extrem beeindruckt. Es gibt so viele Menschen, die für ihren Verein brennen, und dieses Engagement möchte ich auch von Vorstandsseite aus weiter unterstützen. Die Arbeit wird in den nächsten Monaten ganz sicher nicht einfach, aber zusammen können wir es schaffen und den KSV auf einen neuen, soliden Weg bringen.“

Ebenfalls neu im Vorstand ist Swen Meier. Der 39jährige hat einen 2jährigen Sohn und lebt mit seiner Frau in Harleshausen. Der Dipl.-Ingenieur arbeitet als technischer Leiter bei der Rohde Tief- und Straßenbau GmbH. Er wird sich um die Wirtschaftlichkeit und die Finanzen des KSV Hessen Kassel kümmern. Daneben bringt Swen Meier auch Fußballsachverstand mit und war selber lange Jahre als Torwart aktiv.

Nach seiner Jugendausbildung beim TSV/FC Korbach spielte er von 1996-2011 in der 1. Seniorenmannschaft des TSV/FC Korbach in der Verbandsliga Hessen. 2011 wechselte er zum OSC Vellmar, wo er in der 2. Seniorenmannschaft ebenfalls in der Verbandsliga Hessen spielte. Seit der Saison 2015/16 spielte er bei den Alten Herren des OSC Vellmar.

„Beruflich arbeite ich seit über 10 Jahren erfolgreich mit Jens Rose in Großprojekten zusammen und wer Jens Rose kennt, der weiss, dass er immer 100 % für eine Sache brennt. Ich freue mich sehr darauf, ihm als Vertrauensperson für die bevorstehende Zeit im Vorstand zur Verfügung zu stehen und werde mich gerne in die Vorstandsarbeit mit einbringen.

Da ich in Kassel wohne und lange Jahre Fußball gespielt habe, kenne ich den KSV natürlich aus direkten Duellen, Freundschafts- und Vorbereitungsspielen. Trainer Tobias Cramer kenne ich noch aus meiner Zeit in Korbach.

Ansonsten gehe ich ganz unvoreingenommen an die Sache heran und sehe meine Aufgabe auch darin, Änderungen zu prüfen und die Budgetplanungen akribisch zu begutachten und gegebenenfalls zu hinterfragen.

Ein junger Querdenker im neuen Team kann bestimmt nicht schaden und zeigt vielleicht auch mal neue Wege auf. Ansonsten bin ich eher der Arbeiter im Hintergrund ;-).“

Der Aufsichtsratsvorsitzende des KSV Hessen Kassel, Enrico Gaede, äußert sich stellvertretend für den gesamten Aufsichtsrat:

„Wir freuen uns sehr, Swen Meier und Claus Wiegand als neue Mitglieder im Vorstand des Vereins benennen zu können. Beide sind hoch motiviert, bereit Verantwortung zu tragen und alles Notwendige zu tun, um den Fortbestand des KSV zu sichern. Im Team mit Jens Rose ist der Vorstand jetzt auch im operativen Tagesgeschäft handlungs- und beschlussfähig.“

Der KSV Hessen Kassel begrüßt Swen Meier und Claus Wiegand als neue Vorstandsmitglieder und wünscht ihnen viel Erfolg bei ihrer Arbeit.

(MK)





