Etappenrennen vom 9. bis 11. Juni 2017

»Drei Tage ohne Panne« lautet das Motto der Nordhessenrundfahrt 2017. Das Etappenrennen startet am Freitag, den 09. Juni, und endet am Sonntag, den 11. Juni 2017. Dabei werden die Rennfahrer und Rennfahrerinnen vor drei anspruchsvolle Aufgaben gestellt: ein Bergrennen, ein Rundstreckenrennen sowie ein Straßenrennen.

Mit dem Bergrennen startet der Wettbewerb in das lange Radsportwochenende. Start ist vor den Toren Kassels in Fuldatal-Wilhelmshausen. Es geht über Holzhausen hinauf auf den höchsten Punkt der Reinhardswaldstraße, Schneiders Baum. Die Strecke ist 9 Kilometer lang und es gilt dabei, 352 Höhenmeter zu überwinden. Am Folgetag startet das Rundstreckenrennen im bekannten Immenhäuser Gewerbegebiet »Fohlenstätt«; der etwa 1,2 Kilometer lange winklige Kurs war bereits im vergangenen Jahr im Rennkalender vieler Fahrer und verlangt nach taktischem Geschick, wenn auch noch am letzten Tag ausreichend Kraft vorhanden sein soll. Schließlich der Abschluss am Sonntag mit dem Straßenrennen auf Landstraßen und landwirtschaftlichen Wegen zwischen Hohenkirchen, Vellmar und Rothwesten. Start und Ziel der knapp 7 Kilometer langen Strecke: die Rothwestener Straße in Hohenkirchen. Hier wird noch einmal alles von den Fahrern abverlangt.

Für jedes Rennen gibt es eine Einzelwertung, die Gesamtsieger werden nach einem Punktesystem ermittelt. Gestartet werden alle Nachwuchsklassen, alle Seniorenklassen und als Hauptrennen die Elite C- Klasse. Eine Woche vor dem Meldeschluss sind bereits knapp 100 Starter gemeldet, die Zweirad- Gemeinschaft rechnet mit 150 Startern und damit 450 Starts. »Neben unserer traditionellen Rohloff-Cup-Serie veranstaltet die Zweirad-Gemeinschaft immer auch ein großes jährliches Rennen. In diesem Jahr ist es unser Ziel, die gerade für Radsportler extrem abwechslungsreiche und schöne nordhessische Region zu präsentieren. Ein Radfahrrevier, das einfach nur Spaß macht und besonders gut aus dem angrenzenden Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen sowie Thüringen erreichbar ist.«, so Bernd Hesse, 1. Vorsitzender der ZG Kassel.

Möglich wird diese umfangreiche Veranstaltung durch die großzügige Unterstützung zahlreicher Sponsoren, die organisatorische Unterstützung seitens des Landkreises und der betroffenen Gemeinden. Die Zweirad-Gemeinschaft, mit 20 Rennfahrern selbst am Start, betreut die Nordhessenrundfahrt mit 30 Helfern und freut sich auf ein radsportbegeistertes Publikum. Alle Einzelheiten zu den Rennen und die Strecken im Detail finden sich unter www.zweirad-kassel.de

