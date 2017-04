Saison 2017/18

Wie schon vor der Saison kommuniziert, fehlt dem Verein für die kommende Saison ein Hauptsponsor.

Noch ist es uns nicht gelungen, einen neuen Hauptsponsor zu finden. Natürlich laufen zu diesem Thema schon seit Längerem Gespräche mit verschiedenen Partnern.

Die bisherigen Sponsoringzusagen für die nächste Saison aus bestehenden Verträgen belaufen sich aktuell auf 100.000 Euro, das sind 10% des Sponsoringbedarfs in Höhe von rund 1.000.000 Euro.

Um den erfolgreichen sportlichen Weg mit der positiven und begeisternden Stimmung der letzten Monate fortsetzen zu können, benötigen wir Sponsoringzusagen für die kommende Saison, um einen regionalligatauglichen Etat aufstellen zu können. Zurzeit liegt in diesem Bereich trotz personeller Verstärkung der Marketingabteilung eines der hauptsächlichen Probleme.

Wir würden gerne jedem Sponsor zusichern, dass er ausschließlich in die nächste Saison investiert und bemühen uns um Lösungen für die aufgelaufenen Verbindlichkeiten in dieser Saison. Gremienmitglieder und Sponsoren sind in diesem Sinne bereits in Vorleistung gegangen, weil sie vom eingeschlagenen Weg überzeugt sind und ihn damit sichern wollen.

Wir können aber momentan noch nicht zusichern, dass ein Sponsoring beim KSV Hessen Kassel ausschließlich in die laufenden Kosten der neuen Saison fließt. Das kann kein Wirtschaftsbetrieb, wie es auch der KSV einer ist, zu 100% zusichern, weil sich in einem Wirtschaftsbetrieb Kosten und Einnahmen immer periodisch verlagern.

Wir sind stolz darauf, durch Charakter und Auftreten unserer Mannschaft in dieser Saison viele Sympathien gewonnen zu haben. Durch die langfristige Bindung des Cheftrainers und die frühzeitige Verlängerung wichtiger Pfeiler der Mannschaft sind wir überzeugt, dieses Potential weiter entfalten zu können und damit auch langfristig ein immer attraktiverer Sponsoringpartner zu sein.

Andererseits verstehen wir unter den beschriebenen Umständen auch die Zurückhaltung von Sponsoren. Wir sind jedoch nun an einem Punkt angelangt, bei dem es um das Überleben des Vereins geht. Wenn wir bis zum Ende der laufenden Saison am 30.06. keine Sponsoringzusagen in ausreichendem Umfang haben, dann können wir Regionalliga-Fußball in der kommenden Saison nicht mehr finanzieren.