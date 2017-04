Werbung Werbung



Der Rohloff-Cup startet in eine neue Saison und die Fahrer der MT Melsungen dominieren erneut das Rennen. Sie stellen mit Hans Hutschenreuter den ersten Sieger.

Nicht das beste Wetter für ein Premierenrennen, aber dennoch waren 25 Radrennfahrer hoch motiviert, den heimischen Rohloff-Cup in Angriff zu nehmen. Neben der MT Melsungen, die in geschlossener Mannschaftsstärke mit gleich 11 Fahrern an den Start gingen, konnte der Ausrichter, die Zweirad-Gemeinschaft Kassel, auch 6 Fahrer aufbieten – und dies trotz größeren Krankenstands. Besonders schön war das Interesse außerhalb der Region. Fahrer vom VC Darmstadt, der RSG Cochem, vom RSV Seeheim, der NVRg Luisenstadt Berlin sowie von den RFW Löwen Weimar komplettierten das Feld rund um die weiteren Nordhessen vom RV 1899 Kassel und dem RSC Fuldabrück.

Das Renngeschehen verlief wie erwartet. Die starke Gruppe der Melsunger Fahrer konnte das Rennen nach Belieben diktieren. Gleich drei Wertungen ersprintete sich der spätere Sieger Hans Hutschenreuter, der in einer 6er Gruppe nach der dritten Wertung das Rennen schnell machte und so das Feld in zwei Teile zerriss. Neben fünf Melsunger Fahrern konnte sich nur Jonathan Plag von den RFW Löwen Weimar darin behaupten.

In der zweiten Gruppe schließlich hieß es für die Fahrer die Geschwindigkeit hoch zu halten, um nicht in die Gefahr einer Überrundung zu kommen – was auch funktionierte. Die drei Rennneulinge der ZG schlugen sich wacker. Besonders Pascal Riedl konnte das starke Anfangstempo der ersten 15 Runden sehr gut mitmachen und hat eindeutig das Potenzial dazu, sich bei derartigen Kriterien weiter vorn im Feld positionieren zu können. Als einziger Junior durfte Luca Kotzian von der ZG an diesem Abend erste Rennluft schnuppern. Er machte seine Sache ausgesprochen gut und auch er kann mit dem richtigen Hinterrad vor seinem Lenker demnächst sicher noch mehr zeigen.

Ergebnisse

Elite: 1. Hans Hutschenreuter, MT Melsungen; 2. Eiko Berlitz, MT Melsungen; 3. Enrico Oglialoro, MT Melsungen; 4. Stefan Arndt, MT Melsungen; 5. Jonathan Plag, RFW Löwen Weimar; 6. Max Feger, MT Melsungen; 7. Roman Kuntschik, MT Melsungen.

Junioren: 1. Luca Kotzian, Zweirad-Gemeinschaft Kassel

Quelle: Zweirad-Gemeinschaft Kassel e.V. (JH-cj)





