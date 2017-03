Empfang für den Meister

Werbung Werbung



Wolfhagens Bürgermeister Reinhard Schaake lud den internationalen deutschen Meister im Mittelgewicht Mario Jassmann am gestrigen Donnerstag in das neue Rathaus in Wolfhagen zu einem Empfang ein. Der aus Korbach stammende Sportler konnte den Titel am 4. März in der Kreissporthalle in Korbach gegen den Georgier Giorgi Gujejiani nach 10 Runden gewinnen. Jassmann ist bei der Stadt Wolfhagen beschäftigt, und so war es für Bürgermeister Reinhard Schaake selbstverständlich, ihn auch nochmal im Rathaus zu ehren und zu beglückwünschen.

Bei dem Empfang teilte uns Jassmann mit, dass er seine Kampfhandschuhe und Tapes vom Samstag und ein exklusives Jassmann T-Shirt für die Kinderkrebshilfe Waldeck-Frankenberg mit Signatur höchstbietend versteigern möchte. Wer an der Auktion teil zu nehmen, kann auf der Facebook-Seite von Mario Jassmann mitbieten oder alternativ eine E-Mail an: mario-jassmann@gmx.de senden.

Die Versteigerung endet am Montag, den 13.3.2017. Aktuell liegen die Gebote bei 200 € für die Boxhandschuhe und 20 €

für das T-Shirt. Für die Tapes gibt es noch kein Gebot.

Wir waren bei dem Empfang live vor Ort und konnten neben dem Bürgermeister Reinhard Schaake und Mario Jassmann weitere interessante Gesprächspartner interviewen.

http://www.wolfhagen.de/

http://www.jassmann-boxen.de/

© MHR 2017 Foto/Interview: Y.Schwarze (YZ) Video: H.Jacob (JH)





