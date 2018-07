Die Krombacher Brauerei ist weiterhin Bierpartner der Löwen

Der KSV Hessen Kassel freut sich, dass die Krombacher Brauerei auch in den kommenden beiden Spielzeiten der Bierpartner an der Seite der Löwen ist.

„Mit der Krombacher Brauerei verbindet uns seit über 10 Jahren eine enge Partnerschaft. Wir sind sehr stolz, dass die Krombacher Brauerei auch künftig an unserer Seite stehen wird. Gemeinsam mit dem Gesicht der Krombacher in der Region Nordhessen, Christoph Schneehain, wollen wir auch künftig die über viele Jahre gewachsene Freundschaft fortsetzen und auf viele weitere schöne Momente und Ereignisse im Kasseler Auestadion anstoßen“, kommentiert KSV-Marketingvorstand Daniel Bettermann die Vertragsverlängerung.

„Christoph Schneehain ist unser Mann bei allen Events in und um die Löwen, wir freuen uns sehr, dass Christoph und die Krombacher Brauerei auch künftig an unserer Seite stehen“, sagt KSV-Geschäftsführer und Sponsoringleiter Michael Krannich.

„Die Löwen sind für uns eine echte Herzensangelegenheit. Deshalb war es für uns selbstverständlich, dass wir weiterhin Partner des KSV zu bleiben – trotz des Abstiegs. Damit setzen wir ein deutliches Zeichen. Und wir wollen gemeinsam dafür sorgen, dass es Schritt für Schritt nach vorn geht. Außerdem werden wir uns wieder viele schöne Events ausdenken“, freut sich Christoph Schneehain über die weitere Zusammenarbeit.

Der KSV Hessen Kassel sagt Danke und freut sich auf die weitere gemeinsame Zusammenarbeit mit der Krombacher Brauerei und Christoph Schneehain.

(MK)