We want you –

wir suchen einen neuen Elfen-Coach und eine weitere Mittelblocker-Elfe!

Schweren Herzens müssen wir uns von unserem aktuellen Trainer verabschieden. Wir, die erste Damenmannschaft der FSV Bergshausen alias „Die Elfen“, suchen einen neuen, erfolgshungrigen Coach, um in der Oberliga Hessen weiter durchzustarten! Lass dich von unserem Ehrgeiz, unserem Spaß am Volleyballsport und unserem Teamgeist mitreißen! Wir sind eine bunt gemischte Mannschaft aus jungen und erfahrenen Spielerinnen, sind leistungsorientiert und zielstrebig und wünschen uns ein intensives Training, um uns weiterzuentwickeln.

Wir freuen uns, dich kennenzulernen! Wir haben dein Interesse geweckt?

Dann melde dich doch bitte hier: c.selle82@gmail.com.

