Mit der ersten Heimniederlage ihrer Europacupgeschichte hat sich die MT Melsungen aus dem EHF-Cup verabschiedet. Gegen Saint Raphael Var Handball setzte es nach dem 26:30 an der Mittelmeerküste auch im Rückspiel eine 23:31 (15:15)-Niederlage. Verdient, weil im Angriff überhaupt nichts zusammenlief bei den Bartenwetzern und die Abwehr nicht annähernd an ihre Leistung der vergangenen Spiele heranreichte. Verlief die erste Hälfte wegen der ebenfalls nicht sattelfesten Hintermannschaft der Franzosen noch ausgeglichen, ging die zweite Halbzeit völlig daneben. Bester MT-Schütze war Michael Müller, der alle seine fünf Treffer in den ersten 20 Minuten erzielte. Für die Franzosen war Raphael Caucheteux zehnmal erfolgreich .

Beide Mannschaften gestatteten sich einen sehr nervösen Beginn. Hektik überwog in der Angriffsvorbereitung, dabei präsentierten sich auch die Abwehrreihen nicht wirklich sattelfest. So war die Partie trotz einiger verpasster Gelegenheiten dennoch torreich, allerdings nicht im Sinne der Gastgeber.

Am Ende steckte Melsungen auf angesichts der Unmöglichkeit der Aufgabe, noch einen fünf-Tore-Vorsprung herauszuspielen, Saint Raphael spielte locker und ohne Druck nahezu fehlerfrei. So war das Anwachsen des Rückstandes eine logische Folge und am Ende auch nicht mehr wirklich wichtig. Zumal sich Pfosten und Latte weiter als verbissene Gegner der nordhessischen Angreifer gaben und ein Übriges zum am Ende überdeutlichen Ergebnis beitrugen.

Stimmen zum Spiel

Michael Roth: Châpeau! Wir hätten uns heute einen schlechteren Gegner gewünscht. Über das Spiel brauchen wir nicht viel zu diskutieren, wir haben gegen eine bessere Mannschaft verloren. Wir haben es nicht geschafft, unseren Gegner nervös zu machen. Saint Raphael ist spielerisch stark und wir haben es nicht hingebracht, einmal in Führung zu gehen. Zur Halbzeit war noch alles möglich, aber insgesamt hatten wir heute eine zu schwache Wurfquote. Natürlich ist das deutliche Ergebnis unbefriedigend. Aber man muss sehen, dass die Spieler irgendwann wussten, dass wir nicht mehr weiterkommen können. Wir sind heute einfach an einer stärkeren Mannschaft gescheitert.

Joel Da Silva: Glückwunsch erst einmal auch nach Melsungen für die hervorragende Organisation und die tolle Stimmung in der Halle. Wichtig für uns war der Auftakt. Wir haben uns speziell auf die erste Viertelstunde vorbereitet. Als wir dranblieben, fing Melsungen an, am Erfolg zu zweifeln. Das war unser Ziel, und das haben wir erreicht.

Michael Müller: Wir sind sehr enttäuscht, aber auch verdient rausgeflogen. Wir haben vor einem wieder einmal sensationellen Publikum sehr schwer ins Spiel gefunden und viele freie Bälle liegenlassen. Das ist auf diesem Niveau einfach zu wenig. Es hat uns der Funke gefehlt, die Mannschaft zum Explodieren zu bringen. Deshalb war das ein verdienter Erfolg für Saint Raphael über zwei Spiele und wir wünschen ihnen viel Erfolg für das Final Four.

Raphael Caucheteux: Ich denke, wir sind sehr konzentriert ins Spiel gekommen. Wir konnten den Ball gut laufen lassen, haben gut gedeckt und wussten, dass Melsungen durch sein Ligaspiel am vergangenen Mittwoch Kraft gelassen hat. Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Ich weiß aber auch, dass es nun sehr schwer werden wird, das Final Four in Deutschland gegen deutsche Mannschaften zu gewinnen.

Die nächsten Spiele:

Mi., 10.05.17, 20:15, Frisch Auf Göppingen – MT Melsungen, EWS Arena Göppingen

So., 14.05.17, 17:15 Uhr: MT Melsungen – HC Erlangen, Rothenbach-Halle Kassel

Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner





