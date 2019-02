Bereits zum dritten Mal in Folge konnte Mario Jassmann seinen Titel in Korbach erfolgreich verteidigen.

Ringrichter Frank Maaß brach das Duell nach mehreren harten Treffern gegen Mika Joensuu in der 5. Runde ab. Joensuu, der bereits eine Runde zuvor schon auf den Boden ging, hatte gegen den immer stärker werdenden Jassmann keine Chance mehr und so konnten die Zuschauer ausgelassen ihren Lokalmathador Mario Jassmann, der an diesem Abend seinen 18. Sieg im 18. Fight verzeichnen konnte.

Vor dem Hauptkampf fanden 10 weitere Kämpfe statt, u.a. boxten die Profiboxer Abdul Ghafour und Özcan Centinkaya.

Beide Boxer konnten ihre Duelle souverän für sich entscheiden.

Veranstalter Enrico Schütze war mit dem Boxabend in der fast ausverkauften Korbacher Kreissporthalle vollends zufrieden und freut sich jetzt bereits auf das nächste Boxevent in Korbach.

Wir waren mit der Kamera live dabei und konnten neben Mario Jassmann, Abdul Ghafour und Özcan Cetinkaya auch den Vertriebsleiter von „Mauser – Möbel die Mitdenken“ Olaf Renk interviewen. Mauser unterstützt und sponsert Mario Jassmann seit dem Beginn seiner Boxkarriere und ist somit eine wichtige Säule um solche Großveranstaltungen zu organisieren.

Wir wünschen Ihnen nun viel Vergnügen mit unserem Video.

www.psp-boxing.com