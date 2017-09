Werbung Werbung

Am Samstag durften die Damen der ersten FSV Bergshausen in der eigenen Halle endlich wieder Vollgas geben und viele treue Fans schauten sich das Volleyballspektakel an! Mit einem glatten 3:0 heimste das Team um Trainer Thorsten Vockenroth die ersten wichtigen Punkte in der Oberliga gegen die junge HVV-Auswahl ein.

Doch was sich nach einem eindeutigen Sieg anhört, war phasenweise wirklich ein Kampf, denn gegen die großen, flinken HVV-Spielerinnen mussten die Elfen sich einiges einfallen lassen. Satz 1 begann spürbar nervös: Leichte Unkonzentriertheiten im eigenen Block machten es für die Abwehrspielerinnen phasenweise schwer, den Ball sauber zu Zuspielerin Lena Pollmann zu bringen. Doch ein ums andere Mal schafften es die Angreiferinnen nach langen und harten Ballwechseln die Bälle im gegnerischen Feld zu versenken. Mit 25:21 ging der Satz somit verdient an die Nordhessinnen.

Im zweiten Satz lief das Team mit einer leicht veränderten Aufstellung auf, besonders wichtig war es nun, noch mehr Sicherheit und Vertrauen in das eigene Können zu demonstrieren. Doch das Team der Hessen Auswahl steigerte sich von Beginn an und führte schnell mit 1:4 und 2:7, was Coach Thorsten Vockenroth zu einer frühen Auszeit zwang. Seine motivierenden Worte mit dem Ziel, das Bergshäuser Abwehrsystem besonders im Block und im Angriff zu stärken, zeigten Wirkung. Punkt um Punkt arbeitete man sich zum 25:23 Satzgewinn. Die ersten Punkte in der Tabelle standen somit fest.

Nun sollte im dritten Satz das Spiel nach Hause gebracht werden! Doch erneut wurde der Beginn „verschlafen“, ein weiteres Mal mussten die Damen einem 5-Punkte Rückstand hinterherlaufen und die letzte Konsequenz im Angriff wurde vermisst. Aber in Sachen Siegeswille macht den Bergshäuserinnen niemand etwas vor! Lautstarke und motivierende Gesänge von der Mannschaftsbank und von der Tribüne sorgten für mehr Sicherheit und besonders die stabile Annahme um Libera Tanja Schulz-Wulf machte es Zuspielerin Bianca Grünewald einfach, die Angreiferinnen flexibel einzusetzen. Mehrere erfolgreiche Abschlüsse im Schnellangriff und einige erfolgreiche Blockaktionen führten zu Unsicherheiten auf Seiten der HVV-Auswahl. Somit durften die Bergshäuserinnen am Ende den Satzgewinn von 26:24 und den Sieg auf ihrem Konto verbuchen.

„Wir haben 3:0 gewonnen und uns heute als starkes Team präsentiert, auch wenn wir noch an einigen Dingen arbeiten müssen“, zieht Thorsten Vockenroth die ersten Schlüsse aus dem Auftaktspiel. Die Spielfreude, das Vertrauen in das eigene Können und die Motivation sind zurück und der erste Heimsieg sorgt für glückliche, sich in den Armen liegenden Spielerinnen. An die Leistung möchte die erste Damenmannschaft am kommenden Wochenende nun anknüpfen und die ersten Auswärts-Punkte in Bad Vilbel sollen eingefahren werden. Drückt also allen Elfen nächsten Samstag von Zuhause aus die Daumen!

Mannschaft: Albrecht, U., Dehnert, T., Grünewald, Ba., Grünewald, Bi., Korell, N., Krug, J., McNamara, K., Naumann, B. M., Pollmann, L., Reißig, L., Sander, J., Schulz-Wulf, T., Steinbach-Krug, A., Selle, C., Spiller, S., Wieja, C.; Trainer: Vockenroth, T.

© Info: L.Reißig Fotos: M.Kittner





Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp