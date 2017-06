Werbung Werbung



Das Kassler Urgestein in der Kampfszene, Frank Kohlhase, der selbst in Kassel eine Wing-Tzun-Kampfkunstschule betreibt, veranstaltete am vergangenen Wochenende in der Kassler Messehalle die erste CoFiMA (Convention for Fitness & Martial Arts).

In der Messehalle wurden die Besucher an zahlreichen Ständen über Sport, Fitness und Kampfkunst informiert.

Dabei wurde den Besuchern an zwei Tagen über jeweils 10 Stunden ein umfangreiches Programm geboten. So gab es u.a. Zumba, Krav Maga und Kendo-Vorführungen. Die Besucher hatten auch die Möglichkeit, an den zahlreichen Mitmachangeboten teilzunehmen und so erste Eindrücke in die jeweilige Sportart zu erlangen.

Der Kassler Motivations- und Fitnesscoach Mustafa Cehovic begleitete uns auf die Messe und erklärte uns das umfangreiche Angebot. Cehovic (er wird von seinen Fans liebevoll „Big Musti“ genannt), der in Kassel auch bekannt ist für seine Ein-Mann-Mega Show (California Kassel), hat in der Bodybuilding- und Kampfszene, bereits einen großen Namen und daher zahlreiche Kontakte.

So führte er uns unter anderem zu Mohammad Rasuli, der in Kassel die Sportschule „BodyandFight“ betreibt und ebenfalls auf der CoFiMA mit einem Stand vertreten war. Außerdem zeigte uns Cehovic den Stand von Matthias Botthof und seiner Frau Regiane da Silva. Da Silva stammt ursprünglich aus Brasilien und ist Fitness&Aerobic-Weltmeisterin. Erst jüngst konnte sie als älteste Teilnehmerin die Arnold Classics gewinnen. Die Arnold Schwarzenegger Classic, ist ein Wettbewerb im professionellen Bodybuilding und der zur Zeit höchstdotierte Wettbewerb in diesem Bereich. Das Ehepaar betreibt sehr erfolgreich in Gudensberg eine Sportschule.

