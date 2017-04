Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Der KSV Hessen Kassel freut sich, gleich drei Vertragsverlängerungen bekannt geben zu können: Frederic Brill, Marco Dawid und Sebastian Schmeer werden auch in der kommenden Saison für die Löwen auflaufen.

Frederic Brill kam 2015 über Waldhof Mannheim zum KSV Hessen Kassel und entwickelte sich schnell zu einer wichtigen Personalie im Mittelfeld. Brill hat einen Vertrag bis zum 30.6.2019 unterschrieben. Cheftrainer Tobias Cramer sagt zu seiner Verlängerung: „Frederic ist für unsere Stabilität gegen den Ball enorm wichtig. Er ist, wie schon häufig angedeutet, eine Spielerpersönlichkeit, die die jungen Spieler auf und neben dem Platz führen soll.“

Über starke Leistungen in der U23 des KSV Hessen Kassel hat sich Marco Dawid für die erste Mannschaft empfohlen. Marco Dawid unterzeichnete einen Vertrag bis zum 30.6.2020. „Die Hinrunde hat gezeigt, dass Marco sofort Leistung abgerufen hat, als es nötig war. Für seine Leistung war es sicherlich auch wichtig, zu wissen, dass er ein wichtiger Bestandteil dieses Teams ist. Leider hat ihn seine muskuläre Verletzung aus der Bahn geworfen. Er wird nächste Saison wieder durchstarten!“ so der Cheftrainer.

Sebastian Schmeer stieß 2012 über den KSV Baunatal zu den Löwen. Nach einem Fußbruch folgte 2015 die Ausleihe an den Hessenligisten Borussia Fulda, um Spielpraxis sammeln zu können. 2016 kehrte er in die Mannschaft zurück und wurde schnell zum Leistungsträger. „Sebastian war für viele die Überraschung der Saison. Ich persönlich war von seiner Qualität absolut überzeugt und bleibe es auch! Er hat unglaubliches Potential und ihm wird die Vertragsverlängerung noch mehr Auftrieb geben“ so Tobias Cramer. Sebastian Schmeer verlängerte seinen Vertrag um weitere zwei Jahre.

KSV-Presseteam (MK)





Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp