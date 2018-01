Einen glanzvollen Auftritt legte die erste Damenmannschaft der FSV Bergshausen bei ihrem Auswärtserfolg gegen die TG Naurod hin. 3:1 siegten die Nordhessinnen gegen die viertplatzierten Nauroder Damen durch eine starke Mannschaftsleistung und eine tolle Stimmung auf und neben dem Feld (25:21, 25:15, 15:22, 25:13).

Mit 12 Spielerinnen und einem Geburtstagsglücksbringer im Gepäck reisten die Bergshäuserinnen in das in Südhessen gelegene Auringen. Die Stimmung hätte direkt von Beginn an nicht besser sein können: Durch starke Aufschläge und viele Kombinationen, eingeleitet durch Zuspielerin Bianca Grünewald, gelang es dem Team von Trainer Thorsten Vockenroth sich Mitte des ersten Satzes abzusetzen. Die Forderung des Trainers, keinen Ball zu früh aufzugeben, setzten die Elfen um Libera Natalie Korell prompt um. Naurod kämpfte sich zwar noch einmal heran, doch die Bergshäuserinnen ließen sich Satz 1 nicht mehr nehmen (25:21).

Die Damen schafften es, die gute Stimmung und das positive Gefühl mit in den zweiten Satz zu transportieren. Wichtig war es nun den gegnerischen Block weiterhin zu beschäftigen und „auseinander“ zu ziehen, um Einerblocksituationen herauszuspielen. Auch das gelang durch die platzierten Angriffe von Außenangreiferin Christiane Wieja und Tanja Dehnert eindrucksvoll. Naurod begann nun gezielt die Lücken in der Bergshäuser Abwehr zu suchen, doch auch die Flatteraufschläge der Gegnerinnen konnten den sieben Punkte Vorsprung der Bergshäuserinnen nicht mehr schmelzen lassen. Mit 25:15 machten die Elfen den Sack zu.

Getragen von den Gesängen der Auswechselspielerinnen startete man freudig in Satz 3, Kopf an Kopf wechselte nun die Führung, bis es Mittelblockerin („The Wall“) Britt-Marie Naumann gelang, einen Angriff nach dem anderen zu bändigen. Eine Aufschlagserie von acht Punkten durch Mittelangreiferin Lisa Reißig sollte nun den nötigen Puffer zum Satzgewinn bringen. Doch Naurod gab sich nicht geschlagen und punktete ebenfalls durch starke Aufschläge und zog an den Bergshäuserinnen vorbei. Dies zwang Trainer Thorsten Vockenroth zu einem Wechsel. Leider ohne direkten Erfolg und mit dem besseren Ende für Naurod (15:22).

Doch dieses Mal wollten die Elfen sich selber und Mannschaftsführerin und gleichzeitig Geburtstagskind Christine Selle für die Mühe belohnen. Mit Libera Tanja Schulz-Wulf kam die nötige Stabilität in der Abwehr zurück auf das Feld. Die Abwehrspielerinnen erkämpften auch verloren geglaubte Bälle und Diagonalspielerin Kelsey Manz, auch liebevoll „The Hammer“ genannt, platzierte die Bälle gezielt im gegnerischen Feld. Deutlich konnten die Elfen nun den Satz und das Spiel 25:13 gewinnen.

Der Glaube an die eigene Leistungsfähigkeit beflügelte die Damenmannschaft aus Bergshausen geradezu und stolz streckte man die Punktetafel nach diesem Erfolg in die Kamera. Nun darf es gerne am nächsten Wochenende in der eigenen Halle gegen die Mannschaft aus Waldgirmes weitergehen. Die Euphorie gilt es nun mit ins nächste Spiel am Samstag, 03.02., 19 Uhr, mitzunehmen und den Hinspielerfolg zu wiederholen.

Mannschaft: Albrecht, U., Dehnert, T., Grünewald, Ba., Grünewald, Bi., Korell, N., Krug, J., McNamara, K., Naumann, B. M., Pollmann, L., Reißig, L., Sander, J., Schulz-Wulf, T., Steinbach-Krug, A., Selle, C., Spiller, S., Wieja, C.; Trainer: Vockenroth, T.

©L.Reißig / M.Kittner

