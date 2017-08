Werbung Werbung

Neues Team, neuer Coach, neue Ziele – nach dem Abstieg aus der Regionalliga Südwest startet die erste Damenmannschaft der FSV Bergshausen mit frischer Motivation in die Oberliga Hessen! Seit Mitte Mai trainieren die „Elfen“ nun mit ihrem neuen Coach, Thorsten Vockenroth – der neue Impulse im Bereich Mannschafts- sowie Einzeltaktik setzt und die mentale Stärke und Konzentration der Damen fokussiert. „Wichtig ist, dass wir die Block- und Feldabwehr weiterentwickeln und durch schnelle Kombinationsspiele im Angriff mehr direkte Punkte machen“, sagt Trainer Vockenroth. Bei Vorbereitungsturnieren in Halle/Westf. und Marburg sowie bei diversen Testspielen konnte die Mannschaft die neu gewonnene Fitness, die Umstellung auf einigen Schlüsselpositionen und den Umgang mit verschiedenen Spielsituationen testen.

Trennen musste sich die Mannschaft vorübergehend von Außenangreiferin Kristina Afanasjev (Auslandsjahr), Tina Petzold (Private Auszeit), Carolin Otto (Studium), sowie Stephanie Wager und Maria Schulze. Für neuen Wind sorgen dafür aber Kelsey McNamara (Außenangriff/Mittelblock), Alexandra Steinbach-Krug (Zuspiel) und Natalie Korell (Libera) vom Landesligisten TS Homberg. Daraus ergibt sich ein toller, teilweise neu zusammengestellter Kader – leistungsbereit, ehrgeizig und voller Vorfreude!

Mannschaftsführerin Tine Selle freut sich auf die bevorstehende Saison: „Wir möchten wieder oben mitspielen – ein anderes Ziel steht für uns nicht zur Debatte. Wir haben ein tolles Team, freuen uns über unsere neuen Mitspielerinnen und verspüren, dass wir gemeinsam viel erreichen können.“ Besonders die Unterstützung der Partner aus der vergangenen Saison sowie die Gewinnung neuer Partner sichern den Damen einen organisatorisch reibungslosen Saisonverlauf. Der erste Aufschlag zum Saisonauftakt wird am Samstag, den 09. September um 16.00 Uhr in der Sporthalle vor der Söhre in Bergshausen gemacht – alle Fans sind selbstverständlich herzlich willkommen!

