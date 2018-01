Die Bergshäuser Oberliga-Volleyballerinnen empfangen am Samstag, 03.02.2018 um 19 Uhr das Team vom TV Waldgirmes. Jeder Punkt in der starken Oberliga Hessen zählt und somit hoffen die Elfen wieder auf zahlreiche Unterstützung von den Rängen.

Bislang befindet sich die Mannschaft um Trainer Thorsten Vockenroth auf einem guten Platz im Mittelfeld, dass die Mannschaft aber noch weitaus mehr Potential hat, haben die engen Matches in der nahen Vergangenheit gezeigt. Mittelblockerin Britt-Marie Naumann ist optimistisch hinsichtlich der Partie: „Das Hinspiel konnten wir eindeutig für uns entscheiden, leicht wird das Rückrundenduell bestimmt nicht. Aber wir sind fit und freuen uns auf das Spiel mit hoffentlich vielen Elfen-Fans!“ Die Trainingsbeteiligung ist gut, was es möglich macht, viele spieltypische Situationen zu trainieren. Besonders im Doppelblock ist noch Luft nach oben, aber auch Mut und Präzision im Angriff sind zum Teil noch in den Köpfen zu verankern. „Die Mädels haben die besten Voraussetzungen durch ihre Regionalligaerfahrung und ich glaube an ihre Leistungsfähigkeit“, schließt Trainer Thorsten Vockenroth seine Prognose ab.

( L.Reißig / M.Kittner)

