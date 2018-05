Kassel (abr). Die studentische Initiative „Ummah Event“ richtet gemeinsam mit dem Verein „ASG Italia Kassel“ ein Fußballturnier am 10. Mai 2018 auf den „Waldauer Wiesen“ aus. Die Schirmherrschaft hat der Ausländerbeirat der Stadt Kassel übernommen.

Insgesamt werden 16 Mannschaften um den Pokal spielen. Der Anpfiff ist für 12 Uhr vorgesehen. Bei dem Turnier gehen Mannschaften von Moscheegemeinden, Kirchengruppen, Organisationen der Flüchtlingshilfe, sowie von humanitären Hilfsorganisationen an den Start. Die Mannschaften sind in vier Gruppen aufgeteilt. Nach der Gruppenphase wird das Turnier bis zum Finale im KO-System gespielt. Um 14 Uhr wird das Spiel „Pfarrer gegen Imame“ angepfiffen.

Pokale sind für die Siegermannschaft sowie für die Mannschaften, die den zweiten und dritten Platz belegen, bestimmt. Diese werden während der Siegerehrung (ab 18 Uhr) vergeben.

Neben der sportlichen Aktivität stehen der Austausch und das Kennenlernen der verschiedenen religiösen Gemeinden in der Region Kassel im Vordergrund. „Wir machen das Turnier nach 2016 bereits zum zweiten Mal und wollen in der ungezwungenen Atmosphäre einer Sportveranstaltung für das Miteinander und Füreinander werben“, so Harun Merdic, Sprecher der studentischen Initiative und Mitveranstalter des Turniers. Auch Pasquale Malva, Mitglied des Ausländerbeirats und Leiter des Veranstaltungs- und Kulturaustauschusses begrüßt das Fußballturnier als „aktive Form der interreligiösen Verständigung und des Abbaus von Vorurteilen, die wir als Ausländerbeirat gerne unterstützen“.

Während der gesamten Veranstaltung wird mit internationalen Köstlichkeiten für das leibliche Wohle gesorgt sein. Alle interessierten Menschen der Region Kassel sind herzlich eingeladen, an diesem Ereignis teilzunehmen.

PM: Ausländerbeirat Stadt Kassel (HJ)





