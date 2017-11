Am kommenden Samstag, den 2. Dezember ist es wieder soweit. In der Korbacher Kreissporthalle findet erneut ab 18 Uhr die große Box – Nacht statt.

Lokalmatador Mario Jassmann wird in seiner Heimatstadt Korbach zu seiner ersten Titel Verteidigung seines internationalen deutschen Meistertitels (BDB) im Mittelgewicht, gegen Matti Schaffran in den Ring steigen.

Ursprünglich sollte Jassmann bereits am 4. März gegen Schaffran antreten, jedoch musste Schaffran den Fight aufgrund einer Rückenverletzung absagen. Daher boxte Jassmann gegen den Georgier Giorgi Gujejiani um den damals vakanten internationalen deutschen Meistertitel. In seiner Heimatstadt konnte sich Jassmann nach einem klaren Punktesieg nach zehn Runden durchsetzen und gewann so den ersehnten Titel vor seinen Fans und seiner Familie.

Jassmann, der am 28. November seinen 30. Geburtstag feiert, könnte sich so ein verspätetes Geburtstagsgeschenk sichern.

Immer an seiner Seite sind neben seiner Mutter Karin Jassmann auch sein Vater Reinhard Jassmann. Die Familie betreibt in Korbach ein Sportgeschäft. Sein Vater engagiert sich schon seit Jahrzehnten nach seiner aktiven Karriere im Boxen für den Box- Sport, insbesondere fördert er Kinder und Jugendliche.

In der Ringecke wird wieder sein Trainer Kai Kurzawa sein, der ihn erneut akribisch auf diesen wichtigen Kampf vorbereitet hat.

Spannend dürfte auch der Kampf von Özcan Cetinkaya werden. Cetinkaya veranstaltet selbst in Kassel die Fight Nights und ist erst jüngst vom Schwergewicht ins Cruisergewicht gewechselt.

Cetinkaya hat sich intensiv auf die Box -Veranstaltung in Korbach vorbereitet. Cetinkaya, hat enorm an Gewicht verloren und ist deutlich fitter und definierter. Sein Ziel ist es unter die Top 50 im Cruisergewicht zu kommen. Dabei hat er auch sein Trainingsprogramm intensiviert und durch neue Trainingsmethoden wie mit der Atemmaske an Kondition zugelegt.

Außerdem werden in den Ring steigen: Waldemar Schönebeck, Niko Chatschatrian, Elbasan Kqiku und weitere Boxer.

Veranstaltet, wird die Box -Nacht erneut von PSB Boxing von Enrico Schütze.

Tickets gibt es unter www.psp-boxing.com und an der Abendkasse. Die NHR wird wieder live vor Ort sein und berichten.

Text: Y. Schwarze (YS)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp