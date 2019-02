Der Internationale Deutsche Meister des BDB im Mittelgewicht Mario Jassmann wird an diesem Abend seinen Titel verteidigen.

Als er das letzte Mal in Korbach in den Ring stieg, ging sein Gegner bereits in der ersten Runde schwer KO.

Den hochmotivierten Korbacher Lokalmathador erwartet diesmal der Finne Mika Joensuu, welcher in der Vergangenheit besonders durch seine Härte bekannt wurde.

So versucht er seine Gegner mit überfallartigen und hart geschlagenen Attacken zu überraschen.

Jassmann dem sein Gegner bereits seit Anfang Dezember 2018 bekannt ist, hat sich intensiv auf ihn vorbereitet. Daher dürfte die Besucher ein spannender Kampfabend erwarten.

Insgesamt werden an diesem Abend in der Korbacher Kreissporthalle 12 Kämpfe ausgetragen, u.a. mit Kambis Rahmani, Edi Kadrija, Ilja Mezencev, Vaibhav Singh Yadav, Hefa Sharif und Alexander Nedbei.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends dürfte der Kampf zwischen dem aus Gudensberg stammenden Özcan Cetinkaya und seinem Gegner Miroslav Marcovic werden.

Cetinkaya, der in Kassel erst jüngst durch seine Fight-Nights das Boxen im großen Stil wieder etabliert hat und neben seiner Tätigkeit als Veranstalter auch selbst immer in den Ring steigt, erwartet ein 17 Jahre jüngeren Gegner.

Für Cetinkaya ist es bereits der 47. Profiwettkampf und obwohl er mittlerweile schon 40 Jahre alt ist, denkt er noch lange nicht ans aufhören. Der Profiboxer der sich derzeit in Topform befindet strebt auch dieses Jahr noch weitere Kämpfe an.

Ebenfalls spannend wird wohl der Kampf von dem Kasseler Profiboxer Abdul Ghafour werden. Ghafour und Cetinkaya trainieren Kinder, Amateure sowie Profiboxer, im Box – A.G.E. -Trainingscenter in der Leipzigerstraße in Kassel.

Wer sich das Boxevent nicht entgehen lassen will, sollte sich beeilen, denn es gibt aktuell nur noch wenige Tickets für die Veranstaltung. Einlass in die Korbacher Kreissporthalle ist um 18 Uhr, bevor es dann um 19 Uhr mit den Kämpfen los geht.

