Am Montag hat die Ligaleitung die Spieltage 1 bis 4 der Saison 2018/19 bekannt gegeben. Die 53. Saison der DKB Handball-Bundesliga wird am 23. August mit drei Partien eröffnet. Dabei hat die MT Melsungen den SC Magdeburg zu Gast, der TVB 1898 Stuttgart reist nach Leipzig und FRISCH AUF! Göppingen empfängt die Füchse Berlin.

Hatte es die MT Melsungen in den beiden vergangenen Jahren zum Saisonauftakt jeweils mit vermeintlichen Underdogs zu tun, kommt es diesmal für die Nordhessen gleich zu Beginn knüppeldick. Mit dem SC Magdeburg gastiert am 23. August der letztjährige Tabellenvierte und EHF-Cup-Teilnehmer in der Kasseler Rothenbach-Halle. Danach gehts zum Aufsteiger nach Bietigheim und dann zum Vizemeister und Champions League-Teilnehmer Rhein-Neckar Löwen. Das zweite Heimspiel der Saison sieht für die MT den SC DHfK Leipzig als Gast vor.

Dauerkarten sind begehrt

Derweil läuft der Dauerkartenverlauf auf vollen Touren. Die bislang rund 2000 abgesetzten Tickets bestätigen den Trend der vergangenen Saison zum vergleichbaren Zeitpunkt. Insgesamt hat die vergangene Meisterschaftsrunde der MT einen Zuschauerrekord beschert. 10 der 17 Heimspiele waren mit jeweils 4.300 Besuchern ausverkauft und nur zu drei Begegnungen kamen weniger als 4000 Fans in die Rothenbach-Halle. Beim Kauf einer Dauerkarte spart man gegenüber Einzeltickets übrigens die Kosten von vier Spielen. Zudem können Dauerkartenbesitzer zu zwei Spielen in der Saison noch jeweils einen Gast gratis mitbringen. Der Vorverkauf der Einzeltickets startet Anfang August, der genau Termin wird noch bekannt gegeben.

Die ersten vier Spieltermine der DKB Handball-Bundesliga der MT auf einen Blick:

Do., 23.08.2018, MT Melsungen – SC Magdeburg

So., 02.09.2018, SG BBM Bietigheim – MT Melsungen

Mi., 05.09.2018, Rhein-Neckar Löwen – MT Melsungen

So., 09.09.18, SC DHfK Leipzig– MT Melsungen

Die weiteren Spieltage sowie die ersten Anwurfzeiten werden nach der nächsten Abstimmung unter den Clubs und der Liga im Laufe des Juli veröffentlicht. Alle 306 Spiele der DKB HBL werden wie schon in der vergangenen Saison bei Sky zu sehen sein, zusätzlich werden einige Partien auch live im Free-TV in der ARD übertragen.

1. Runde DHB-Pokal

Ernst wird es für die MT schon am 18/19. August, wenn die erste Runde des DHB-Pokals auf dem Programm steht. Dabei treffen die am 18. August Nordhessen beim Mini-FinalFour zunächst auf Zweitligist Rhein Vikings und im Erfolgsfall tags darauf auf den Sieger aus “Longericher SC – ThSV Eisenach”.

Saisonvorbereitung – Die wichtigsten Termine:

Mi., 11.07.18, Offizieller Vorbereitungsstart

Fr.,13.07.18, 19:00 Uhr, Mannschaftsvorstellung, Schlossgarten Melsungen

So., 15.07.18 – So 22.07.18, Trainingslager in Esslingen (GER) und Luzern (SUI)

Fr., 20.07.18, 19:00 Uhr, HC Kriens Luzern – MT, in Luzern (SUI)

So., 22.07.18, 17:00 Uhr, TV Büttelborn (OL) – MT, Kreissporthalle Büttelborn

Mi., 25.07.18, 18:30 Uhr, HC Elbflorenz (2. BL) – MT, Eschwege

Fr., 27.07.18, 19:00 Uhr, Eintr. Baunatal (3. Liga) – MT, Rundsporthalle Baunatal

Fr., 03.08.18 – So 05.08.18, SparkassenCup 2018 in Eisenach, Melsungen, Rotenburg/F.

Do., 09.08.18, 18:00 Uhr, Mannschaftsvorstellung, Audi Zentrum Kassel

Fr., 10.08.18 – So 12.08.18, Klaus-Miesner-Turnier, Ilsenburg/Harz

Mi., 15.08.18, 19:00 Uhr, HSG Pohlheim (OL) – MT, Sporthalle Holzheim

Sa., 18.08.18 – So 19.08.18, Rhein Vikings (2. BL) – MT, 1. Runde DHB Pokal

Do., 23.08.18, MT – SC Magdeburg 1. Spieltag DKB HBL Rothenbach-Halle Kassel

Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner