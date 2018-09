Heimspielpremiere für Bergshausen – Elfen fliegen wieder

ENDLICH geht es wieder los! Nach einem halben Jahr Volleyballwettkampf-Abstinenz lädt die erste Damenmannschaft die eigenen Fans zum ersten Heimspiel der Saison am 22.09., 19 Uhr, gegen die TG Naurod ein, gegen die sich die Elfen vergangene Saison heiße Matches geliefert hat. Es hat sich einiges getan: ein neuer Coach leitet nun das Teamgefüge und hat die Spielerinnen im Sommerhoch ordentlich zum Schwitzen gebracht. Auch taktisch hat sich das Team etwas verändert, setzt jetzt vermehrt auf druckvolle Aufschläge und eine starke Annahme. Dadurch erhoffen sich die Bergshäuserinnen samt Trainer einen sicheren Spielaufbau, sodass die Zuspielerinnen ihre Angreiferinnen zuverlässig einsetzen können. „Es ist jetzt an der Zeit, wieder auf’s Feld zu gehen! Wir wollen wieder brennen und das Feuer entfachen“, sagt Diagonalspielerin Ulrike Albrecht grinsend. Doch für einen gelungenen Heimspielauftakt braucht die Mannschaft selbstverständlich die eigenen Fans als Rückhalt – also zahlreich und vorallem lautstark dabei sein. Die Spielerinnen zählen auf euch!

(Reißig / Kittner)

