In der eigenen Halle begrüßen die Volleyballerinnen der FSV Bergshausen am Samstag, 18.11.2017 um 19 Uhr, die TG Bad Soden. „Wir lieben es, in der eigenen Halle unser Können unter Beweis zu stellen“, sagt Außenangreiferin Christiane Wieja und führt fort: „Dieses Mal möchten wir mehr als einen Punkt holen!“

Die Mannschaft aus Bad Soden ist ein alter Bekannter aus der vergangenen Oberliga- und Regionalligasaison und hat es den FSV Damen aufgrund ihrer großen Spielerinnen im Block oft sehr schwer gemacht. Hier ist nun Cleverness gefordert und die Kunst, wirkungsvolle Lösungen zu finden. „Wenn die Mädels druckvoll ihre Aufschläge unterbringen, ist das vielleicht schon die halbe Miete“, bemerkt Coach Vockenroth.

Mit den lautstarken Fans im Rücken soll es dieses Mal klappen, auch der Glaube und die Überzeugung sollten nun im Team der Fuldabrücker Volleyballerinnen zurück sein. Alle Interessierten und Fans sind herzlich eingeladen, das Spiel live mitzuerleben!

Reißig / Kittner

