Kassel, 01. März 2018. In Kooperation mit Eisenbach Tresore werden sich die Kassel Huskies fortan verstärkt im eSports-Sektor engagieren. In der Deutschen eSport Bundesliga bekommen Fans die Möglichkeit, sich im Spiel „NHL18“ mit Huskies-Spielern zu messen. Bereits in der ersten Spielzeit der „Eisenbach Tresore Hockey Season“ mischten die Eishockey-Cracks der Nordhessen mit. Was viele bisher nicht wussten: Huskies-Verteidiger Marco Müller hatte sich in der Premierenauflage an der PlayStation 4 ungeschlagen den Titel gesichert.

Nun stellt Eisenbach Tresore für die zweite hauseigene Liga erneut einen Preispool von 500 Euro zur Verfügung und lässt hierbei aktuelle Huskies-Spieler mit Fans um den Titel antreten. Die neue Saison startet am 9. März und wird am 8. April 2018 beendet. Im Zeitraum von vier Wochen müssen alle Liga-Teilnehmer miteinander einen Termin vereinbaren, an dem sie gegeneinander im Eins gegen Eins an der PlayStation 4 antreten.

Du bist eishockeyverrückt und möchtest deine Gamerqualitäten an der PS4 vs. Marco Müller, Kevin Maginot & Co. unter Beweis zu stellen? Dann melde dich noch bis zum 07. März 2018 unter http://bit.ly/eSport_Anmeldung an!

Alle Infos im Überblick -> http://bit.ly/eSport_Infos Das Regelwerk -> http://bit.ly/eSport_Regelwerk Die Videotutorials -> http://bit.ly/eSport_Videotutorials

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp