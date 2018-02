Seit November vergangenen Jahres steht das neue Showprogramm der Akrobaten des SVH Kassel. Mit dem Programm wird den Zuschauern die einzigartige Welt der Akrobatik präsentiert, in denen sich die Sportlerinnen und Sportler bewegen. Die Welt der Avatare aus dem Blockbuster Avatar diente als Inspiration für die Show.

Neben Wettkämpfen, Kadertreffen und Lehrgängen übten die Akrobaten das Programm ein, das die Zuschauer in die geheimnisvolle Welt der Avatare entführt und sie mit Spitzensportlern aus Kassel akrobatisch unterhält. Unter den Akrobaten sind Europa- und Weltmeisterschaftsteilnehmer sowie Deutsche und Hessische Meisterinnen, die bereits bei der Sportlerehrung der Stadt Kassel ausgezeichnet wurden.

Bei der Sportgala werden zu sehen sein: Daniela Mehlhaff, Nicola Schuhmacher, Lisa Konrad, Selina Hassenpflug, Leonie Freimann, Yasmina Guth, Ariana Grünwald, Elisa Galwas, Leonie Siebert, Lilian Kruse und Laura Konrad. Die älteste Sportlerin des Akrobatenteams ist die 19jährige Daniela Mehlhaff. Sie hat unter anderem 2014 an der Weltmeisterschaft in Paris sowie 2015 an der Europameisterschaft in Deutschland teilgenommen und konnte sich in den Top Ten platzieren. Gemeinsam mit ihren Teampartnerinnen Nicola Schuhmacher und Lisa Konrad bereitet sich Daniela derzeit auf die nächsten großen internationalen Wettkämpfe vor.

Die jüngste Sportlerin ist Laura Konrad, neun Jahre alt. Laura trainiert in den Wettkampfphasen teilweise mehr als zehn Stunden wöchentlich. Ihr größter Wunsch: Auch einmal an der Spitze stehen zu können. Die Trainerinnen des Teams und der Vorstand der Sparte Akrobatik leisten dabei im Rahmen ihrer ehrenamtlichen Arbeit Außergewöhnliches. Umso mehr freuen sich die Akrobaten und ihre Abteilungsleiterin Jennifer Hermes auf die Kasseler Sportgala. In diesem feierlichen Rahmen geehrt zu werden, ist jedes Jahr ein besonderes Dankeschön für den Trainingsfleiß und die vielen Erfolge.

PM: Stadt Kassel (HJ)

