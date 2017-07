Werbung Werbung

Nach der Saison ist vor der Saison: Auch wenn der Ball ruht, herrscht bei Profisportclubs wie der MT Melsungen hinter den Kulissen weiterhin rege Betriebsamkeit. Neben der Vorbereitung des Spielbetriebs für die anstehende Meisterschaftsrunde liegt der Schwerpunkt auf der Gewinnung neuer Partner. Dabei können die MT Bundesliga-Handballer jetzt mit einer besonderen Überraschung aufwarten: Kassel Airport zeigt ab der neuen Saison Flagge beim nordhessischen Aushängeschild.

Was lange währt wird endlich gut – so ließe sich das Ergebnis der bereits vor mehreren Jahren initiierten Gespräche beschreiben, die die MT Melsungen mit dem Flughafen Kassel-Calden, so dessen damalige Bezeichnung, führte. Nun ist der Kontrakt mit dem nordhessischen Verkehrsflughafen unter Dach und Fach: Airport Kassel ist mit Beginn der kommenden Saison mit verschiedenen Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen beim Handball-Bundesligisten präsent.

“In der Saison 2014/15 haben wir erstmalig den Kontakt mit unserem heimischen Flughafen aufgenommen. Doch damals hat sich aus unseren Bemühungen heraus leider keine Kooperation ergeben. Daraufhin wurde bekanntlich der Airport Paderborn/Lippstadt unser Partner. Umso mehr freuen wir uns nun, dass unter der neuen Flughafenleitung in Kassel-Calden jetzt eine Zusammenarbeit zustande kommt und damit beide Seiten ihre regionale Verbundenheit und feste Verwurzelung in Nordhessen zum Ausdruck bringen”, erklärt Axel Geerken.

“Die konstruktiven Gespräche haben uns schnell von einer sich ergänzenden Partnerschaft überzeugt. Wir wünschen uns, dass diese neuen Zusammenarbeit auch in der Region als positives Signal wahrgenommen und die damit einhergehenden Marketingmaßnahmen unserem nordhessischen Flughafen weiteren Aufwind verleihen werden”, so MT-Marketingleiterin Christine Höhmann.

Lars Ernst, Geschäftsführer Flughafen GmbH Kassel: “Wir freuen uns sehr, dass wir erneut Gespräche mit der MT Melsungen führen und erfolgreich abschließen konnten. Gemeinsam sind wir jetzt startklar für die bevorstehende Spielsaison der Bundesliga und den bevorstehenden Sommerflugplan. Wir sind interessiert an einer nachhaltigen und langfristigen Zusammenarbeit und möchten so ein lebendiger Bestandteil der vielfältigen Region sein.“

Die Kooperation von Kassel Airport mit der MT sieht gemeinsame Aktionen und Projekte, die in die Region hinein wirken, ebenso vor, wie die Präsenz bei den Heimspielen des Bundesligisten in der Kasseler Rothenbach-Halle. Dazu gehören unter anderem LED-Bandenwerbung, Spots auf den Monitoren, Promotion- und Halbzeitaktionen für und mit den Fans sowie Aktivitäten im Bereich Social Media. Der Kooperationsvertrag ist vorerst für die Dauer einer Saison geschlossen, enthält aber eine Klausel der automatischen Verlängerung, so wie sie auch von beiden Seite angestrebt wird.

Nach der erfolgreichen Durchführung der Athen-Flüge in diesem Jahr starten sonnenhungrige Nordhessen ab Kassel ab dem 1.07.2017 nun weiter in den Sonnen-Urlaub: im Sommer geht es mit 13 wöchentliche Verbindungen nach Palma/Mallorca, Heraklion, Hurghada, Gran Canaria und Fuerteventura, im bevorstehenden Winter ab dem 01.11.2017 sechsmal die Woche nach Ägypten, Gran Canaria und Teneriffa – drei beliebte Ganzjahresziele. Abgerundet wird das Angebot ganzjährig durch einzelne Sonderreisen. Den Flugplan und weitere Informationen finden Sie unter www.kassel-airport.aero

