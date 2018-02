Starke Löwen mit Remis gegen Offenbach

Das macht Mut, Löwen! Vor 2.100 Zuschauern im Auestadion gelang dem KSV Hessen am Dienstagabend ein 1:1-Unentschieden gegen den Tabellenzweiten Kickers Offenbach. Sebastian Schmeer brachte die Löwen in der 24. Minute in Führung, der Offenbacher Semih Sentürk sorgte acht Minuten später für den Ausgleich. Ein stark verbesserter KSV verpasste in der zweiten Halbzeit bei einigen guten Gelegenheiten den durchaus möglichen Sieg.

Anders als in Mainz kehrte Trainer Tobias Cramer wieder zum gewohnten 4-1-4-1-Spielsystem zurück. Sergej Schmik, Cedric Mimbala, Lucas Albrecht und Tim Brandner bildeten die Viererkette, davor spielte Kapitän Frederic Brill als „Sechser“. Als Sturmspitze wurde Basti Schmeer nominiert, Sebastian Szimayer musste zunächst genauso wie Sergej Evljuskin, Steven Rakk und Ingmar Merle auf der Bank bleiben.

Das Spiel begann für hellwache Löwen bei frostigen Temperaturen richtig gut. Nach nur zwei Minuten hatte Marco Dawid die Führung auf dem Schlappen, war aber nach Vorarbeit von Brian Schwechel zu überrascht und brachte das Spielgerät aus kurzer Distanz nicht über die Linie. Es war eine Aktion, die Mut machte. Der Tabellenletzte spielte selbstbewusst auf, der Schock vom 1:4 beim Vorletzten war schnell vergessen. „Wir haben heute alles reingeschmissen, es war wichtig, das wir so aufgetreten sind“, freute sich Tobias Cramer über den starken Auftritt seiner Mannschaft. Die Kickers kamen nicht richtig ins Spiel, der KSV war ein unangenehmer und bissiger Gegner. In der 13. Minute lief Sascha Korb nach einem Konter über den halben Platz, wurde aber im letztem Augenblick von Jan Hendrik Marx gestoppt. Elf Minuten später war es dann soweit: Schmeer bekam an der Strafraumgrenze den Ball, drehte sich und ließ Offenbachs Torwart Daniel Endres keine Chance. Endlich haben sich die Löwen belohnt! Doch die Freude währte nur acht Minuten. Mit der ersten gefährlichen Aktion gelang den Kickers der Ausgleich, Semih Sentürk traf aus zwanzig Metern.

Stark, das es nach diesem Rückschlag kein Bruch im Spiel der Löwen gab. Die technisch besseren Offenbacher fanden weiter kaum Lücken in der Kasseler Deckung. Und es gab nach der Pause auch weitere Chancen, wieder in Führung zu gehen. In der 57. Minute klärte Marx vor Dawid zur Ecke, nachdem Schmeer einen schönen Pass vor das Tor spielte. Tobias Cramer, der seine Mannschaft hervorragend eingestellt hatte, probierte alles, wechselte mit Sebastian Szimayer und Ingmar Merle weitere Offensivkräfte ein. Doch am Ende fehlte den Löwen die Durchschlagskraft vor dem Kickers-Tor. Szimayer mit einem Konter (85.) und Merle mit einem Heber zwei Minuten später, hatten die letzten Gelegenheiten, die aber nicht zum erlösenden Siegtreffer führten. „Das war ein Schritt in die richtige Richtung“, lobte Cramer die starke Leistung seiner Mannschaft.

Weiter geht es für die Löwen am Samstag (14 Uhr) beim TSV Steinbach, wenn das Spiel bei den von Ex-Trainer Matthias Mink betreuten Mittelhessen ansteht.

O.Zehe / M.Kittner

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp