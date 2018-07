Freundschaftsspiel gegen SC Paderborn

Brian Schwechel unterzeichnet Vertrag für die kommende Saison.

Ein weiterer Leistungsträger bleibt bei den Löwen: Brian Schwechel unterschrieb heute einen Vertrag für die kommende Saison.

Wenn am Sonntag beim Freundschaftsspiel gegen den SC Paderborn im Auestadion der aktuelle Kader der Löwen vorgestellt wird, wird also auch Brian Schwechel wieder mit dabei sein. Die KSV Moderatoren Tobias Zeller und Klaus Bachmann werden vor dem Freundschaftsspiel gegen die erste Mannschaft von Paderborn viele bekannte Gesichter, aber auch einige Neue präsentieren können.

Vor der Kadervorstellung für die Hessenligasaison findet das Freundschaftsspiel der U19-Teams beider Vereine ab 12.30 Uhr statt.

Die Kassen am Auestadion sind ab 12 Uhr geöffnet.

(MK)