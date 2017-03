Korbacher Mario Jassmann ist Internationaler Deutscher Meister im Mittelgewicht!

Werbung Werbung



Einen spannenden Kampf über 10 Runden zeigte der Korbacher Mario Jassmann am Samstag den 4.3.2017 in Korbach. Einstimmig stimmten die Punktrichter für Jassmann nach dem Kampf und so konnte Mario Jassmann seinen ersten Profititel im Boxen als internationaler Deutscher Meister des Bundes Deutscher Berufsboxer im Mittelgewicht in seine Heimatstadt holen.

Viele Boxfans waren am Samstagabend in die Kreissporthalle nach Korbach gekommen und feuerten Jassmann immer wieder an. Das Boxevent wurde von Enrico Schütze von PSP -Boxing veranstaltet, der auch gleichzeitig als Moderator durch den Abend führte.

Jassmanns starker Gegner, der Georgier Giorgi Gujejiani, boxte einen teilweise unsauberen Stil, in dem es sowohl Kopfstöße wie auch Tiefschläge gab. Dennoch konnte Jassmann, je weiter die Runden fortschritten, Gujejiani immer mehr dominieren und profitierte von seinem Können ebenso wie von seiner deutlich besseren Kondition.

Seinen Sieg widmete Mario Jassmann seinem kleinem Sohn Phil und dankte den Zuschauern und seiner Familie für die Unterstützung.

Jassmanns Trainer Kai Kurzawa war sehr zufrieden mit der Leistung seines Schützlings und teilte uns mit, dass es für diesen ein enormer Druck war, in seiner Heimatstadt um den Tiel zu kämpfen. Es war schon lange ein Traum von Mario Jassmann, in seiner Heimatstadt um einen Profititel zu boxen. Nach seinem Sieg wurde er von seiner Familie und seinen Fans euphorisch gefeiert.

In die Kreissporthalle Korbach waren rund 800 Zuschauer gekommen, um 10 Kämpfe und den Hauptkampf von Jassmann zu sehen. Einige der Kämpfe endeten bereits in der ersten Runde durch KO bzw. TKO.

Viele Fans brachte ebenfalls der Schwergewichtler Özcan Cetinkaya aus Kassel mit. Bei seinem Einlauf in den Ring wurde Cetinkaya von Baris Timagur alias Baris35 musikalisch begleitet. Der Rapper hat auf YouTube bereits eine große Fangemeinde und hat auch schon mit Boxprofi Andreas Sidon zusammengearbeitet.

Özcan Cetinkaya ist bereits seit 2003 als Profiboxer aktiv. Am Samstag stieg er gegen Frantisek Kynkal aus der Czech. Republik in den Ring und knockte diesen bereits in der ersten Runde (bei Minute 1:58) aus. Sein neuer Trainer Manfred Jassmann war daher sichtlich zufrieden mit der Leistung seines Schützlings. Cetinkaya, der selbst neben seiner aktiven Boxkarriere in Kassel bereits 2 große Boxevents veranstaltete, bereitet gerade seine dritte „Fight Night“ vor. Im Juni soll dann wieder eine große Boxgala in Kassel statt finden.

Spannend wurde es auch bei dem 8. Kampf, als Waldemar Schönbeck gegen Amir Solak aus Bosnien Herzegowina in den Ring stieg.

Solak zeigte ein großes Kämpferherz und Talent. Er war bereits in den ersten Runden durch seine stark blutende Nase sehr beeinträchtigt, kämpfte jedoch ehrgeizig weiter und zog so viele Zuschauer auf seine Seite, die ihn dann anfeuerten. Der Kampf im Cruisergewicht war äußerst spannend und unterhaltsam. Eine Minute vor Ende der regulär angesetzten 6 Runden entschied der Ringrichter auf Kampfabbruch (TKO), da Solak weiterhin stark blutete und der Ringrichter kein gesundheitliches Risiko für Solak eingehen wollte. Trotz seiner Niederlage wurde er vom Publikum gefeiert, er schaffte es an diesem Abend bis dato als erster, seinen Kampf fast über die volle Distanz zu bringen.

Ebenfalls viele Fans brachte der Bielefelder Emin Atra mit, der seinen Gegner Giorgi Aduashvili in Runde 3 durch KO bezwang.

Reinhard Jassmann, der Vater von Mario Jassmann, und seine Frau Karin wurden an diesem Abend für ihre außerordentlichen Leistungen im Boxsport geehrt und mit der goldenen Ehrennadel des Hessischen Boxverband e.V. ausgezeichnet.

Wir waren mit der Kamera live vor Ort und konnten einige interessante Gesprächspartner, wie z.B. DJ-Urgestein Axel Traxel (bekannt u.a. durch seinen Hit „Da sprach der alte Häuptling der Indianer“), Reinhard und Mario Jassman und viele weitere zum Interview vor die Kamera bekommen. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei unserem Video.

http://www.psp-boxing.com

http://www.boxen-kassel.de

