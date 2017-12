Der Internationale Deutsche Meisterschafts Titel im Mittelgewicht ( BDB) bleibt in Korbach.

Die lange Trainingsphase hat sich gelohnt. Durch einen „Blitz-k.o.“ in der ersten Runde ließ Jassmann vor heimischen Publikum keinen Zweifel an seiner Überlegenheit aufkommen.

Neben dem Hauptkampf zwischen Lokal-Held Mario Jassmann und Matti Schaffran gab es noch 9 weitere zum Teil hochkarätige Kämpfe . Unter anderem fackelte der 2. Lokalmatador Özcan Cetinkaya auch nicht lange und siegte ebenfalls in der ersten Runde durch k.o.

Weitere Infos, Bilder und Interviews bald hier in der NHR. Nicht verpassen!

© M.Kittner

