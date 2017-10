Werbung Werbung

Der Traum vom Erreichen des Final Four im DHB-Pokal ist ausgeträumt für die MT Melsungen. Im Achtelfinalspiel gegen den SC DHfK Leipzig unterlagen die Nordhessen vor 3.236 Zuschauern in der Kasseler Rothenbach-Halle mit 22:27 (12:15). Nur kurz in der ersten Hälfte, als sie einen 1:4-Rückstand in eine 10:7-Führung wandelte, präsentierte sich die MT auf Augenhöhe mit ihrem Gegner oder gar leicht überlegen. Danach verhinderte eine Vielzahl an technischen Fehlern ein besseres Spiel und vor allem ein besseres Ergebnis. Acht Tore von Tobias Reichmann waren zu wenig, um die Gäste, bei denen mit Lukas Binder, Maximilian Jahnke, Niclas Pieczkowski und Philipp Weber mit je vier Treffern die erfolgreichsten Schützen waren, in die Knie zu zwingen.

Stimmen zum Spiel

MT-Trainer Michael Roth: Herzlichen Glückwunsch an die Leipziger zum verdienten Sieg. Mitentscheidend war, dass sie ab der 20. Minute, als wir gerade Zugriff aufs Spiel bekommen hatten, ihren Rückstand schnell wieder aufholen konnten. Und das nicht aus eigener Kraft, sondern weil wir es ihnen mit unseren technischen Fehlern geschenkt haben. Ab diesem Zeitpunkt war das Spiel eigentlich schon weg. Wir hatten in Nettelstedt schon Probleme mit dem Angriff. Wir kriegen momentan einfach keine zweite und dritte Welle hin. Jetzt müssen wir unser Ausscheiden abhaken und uns schnell auf Sonntag konzentrieren.

SC DHfK-Trainer André Haber: Natürlich sind wir sehr froh und freuen uns riesig, dass wir eine Runde weiter sind. Es war uns klar, dass das hier eine sehr schwere Partie wird, aber es hat sehr viel von dem gegriffen, was wir im Training in der vergangenen Woche vorbereitet haben. Wir hatten über 60 Minuten eine sehr gute Torhüterleistung und eine Abwehr, die ganz stark geackert hat. Wir haben auch nicht den Kopf verloren, als die MT plötzlich in Führung ging, sondern unseren Plan durchgezogen. Ausgezeichnet war, dass von allen Positionen Torgefahr ausging. Das war sicher einer der Schlüssel zum Erfolg.

MT-Vorstand Axel Geerken: Wir waren in der ersten Hälfte eigentlich ganz gut dabei, haben uns dann aber durch technische Fehler selbst rausgebracht. Phasenweise schien es fast, als wären die Spieler regelrecht blockiert. Es ist enttäuschend, dass wir jetzt im Pokal nicht mehr mitspielen können. Gut ist es vielleicht allenfalls im Hinblick auf das Spiel am Sonntag gegen Magdeburg, in das wir nun wirklich alles hineinlegen müssen. Wir müssen uns schütteln, neu konzentrieren und eine bessere Leistung bringen.

SC DHfK-Geschäftsführer Karsten Günther: Ich bin sehr stolz auf unsere Mannschaft. Vor allem, weil wir in dieser Partie heute alles andere als Favorit waren. Die letzten drei Wochen liefen nicht gut. Gegen Nettelstedt hätten wir gern mehr mitgenommen als einen Punkt, aber in Berlin und Magdeburg muss man nicht unbedingt gewinnen. Aber die Mannschaft ist so ehrgeizig, dass sie am besten in jedem Spiel etwas mitnehmen will. Bemerkenswert, wie die Spieler mit diesem Vorhaben umgegangen sind. Außerdem haben wir uns vor der Saison schon entschieden, im Pokal alles zu geben. Einfach um das Erlebnis Hamburg und Final Four noch einmal mitzunehmen.

Das nächste Spiel:

So., 22.10.17, 12:30 Uhr, MT Melsungen – SC Magdeburg, Rothenbach-Halle Kassel

