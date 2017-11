Was für ein packendes Spitzenspiel in der zum sechsten Mal hintereinander restlos ausverkauften Kasseler Rothenbach-Halle! Nach 60 begeisternden Minuten schlug die MT Melsungen den amtierenden Meister Rhein-Neckar Löwen mit 29:26 (15:13). Und verarbeitete dabei einen 3:8-Fehlstart, zog sich, mit fabelhafter Unterstützung eines entfesselten Publikums, selbst aus dem Sumpf und dominierte den Favoriten über weite Phasen der Partie eindeutig. Großer Rückhalt war einmal mehr Schlussmann Nebojsa Simic, der jedoch von einer überragenden Deckungsreihe vor ihm profitierte. Mit neun Toren war Julius Kühn der erfolgreichste MT-Schütze und damit noch um eines erfolgreicher als auf der Gegenseite Andy Schmid.

Stimmen zum Spiel

Michael Roth: Nach einem so verhaltenen Start gegen den amtierenden Meister so zurück zu kommen ist eine sensationelle Leistung. Dabei geholfen hat, dass wir nach der Hereinnahme von Timm Schneider Mitte der ersten Halbzeit effektiver wurden. Insgesamt haben wir über 60 Minuten fantastisch, fast schon Weltklasse verteidigt. Baena und Pekeler haben wir fast stillgelegt. Lasst den Schmid seine Tore werfen, haben wir gesagt, wenn wir dafür die anderen alle im Griff behalten. Das hat funktioniert. Dazu hatten wir in kritischen Phasen Simic im Rücken. Wenn man gegen die Löwen nur sechs technische Fehler macht, hat man sicher verdient gewonnen. Fantastisch ist auch, was unsere Fans wieder für eine Stimmung gemacht haben. Sicher müssen wir uns insgesamt noch steigern. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir in der weiteren Saison noch viel Spaß haben.

Nikolaj Jacobsen: Glückwunsch an Schorle und seine Mannschaft zum verdienten Sieg. Wir haben sehr gut angefangen und gut in der Deckung gestanden. Dazu hat Appelgren stark gehalten, so dass wir sehr gut Gegenstöße laufen konnten. Dann kamen wir leider in Überzahl und bekamen einen Knick ins Spiel. Das steckt dann sofort auch im Kopf, wenn in Überzahl keine Tore gelingen. Gleichzeitig begann Simic zu halten und wir haben mehrere Tore beim Spiel sieben gegen sechs kassiert. In der zweiten Hälfte sind wir nochmal auf 21:19 rangekommen, aber dann gingen drei Abpraller an Melsungen und wir kamen nicht mehr ein ins Spiel.

Axel Geerken: Klar, besser geht immer. Aber nachdem wir anfangs ein paar Probleme hatten in der Saison sieht man jetzt, was die Mannschaft wirklich kann. Natürlich ist dieser Sieg fantastisch und überragend. Wir müssen aber trotzdem weiter konsequent an unseren Schwächen arbeiten, um weiter unsere Punkte zu sammeln.

Oliver Roggisch: Von mir auch ein Glückwunsch. Wir hatten keine Angst vor diesem Spiel hier. Wir wussten, dass irgendwann ein Spiel kommen wird, in dem nicht alles so gut für uns läuft. Das ist aber normal, es geht für uns weiter. Morgen, wenn die Müllers aufwachen und sich noch einmal umdrehen, starten wir schon wieder nach Skopje und haben da dann in einer Trainingseinheit Zeit, das Spiel heute aus den Knochen zu bekommen.

Die nächsten Spiele:

Sa., 25.11.17, 20:30 Uhr: HC Erlangen – MT Melsungen, Arena Nürnberg

Do., 30.11.17, 19:00 Uhr: MT Melsungen – Die Eulen Ludwigshafen, Rothenbach-Halle

© Info: MT-Pressedienst Fotos: M.Kittner

