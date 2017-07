Werbung Werbung

Vorstellung im Melsunger Schlossgarten – Einzeltickets ab 1. August

Die MT Melsungen startet am Mittwoch in ihre Vorbereitung auf die Handball-Bundesligasaison 2017/18. Nach der Einkleidung des neuen Kaders stehen zunächst diverse interne Fotoshootings auf dem Plan, bevor sich das Team am Freitag am Stammsitz des Vereins in Melsungen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Ab 1. August beginnt dann der Vorverkauf für die einzelnen Bundesligaspiele.

Die fünfwöchige Wettkampf- und Trainingspause verging wie im Flug, bereits am Mittwoch, 12. Juli, startet das auf nicht weniger als fünf Positionen veränderte Team von Handball-Bundesligist MT Melsungen die Vorbereitung in die am 24. August beginnende neue Saison. Das ist für die Nordhessen übrigens die 13. Meisterschaftsrunde in der nach wie vor als “stärkste Liga der Welt” geltenden DKB Handball-Bundesliga. Spieler und Trainer nutzten die Pause um auszuspannen, einige von ihnen aber auch zu wichtigen privaten Ereignissen, wie etwa zur Verlobung oder gar zur Hochzeit.

Spielmacher Lasse Mikkelsen, vom dänischen Eliteclub Skjern Håndbold, Torhüter Nebojsa Simic vom schwedischen Meister IFK Kristianstad, sowie die drei aktuellen deutschen Nationalspieler und amtierenden Europameister Julius Kühn vom VfL Gummersbach, Finn Lemke vom SC Magdeburg und Tobias Reichmann vom polnischen Meister KS Vive Tauron Kielce, verstärken den Kader des nordhessischen Aushängeschildes.

Erster öffentlicher Auftritt: Teamvorstellung am Vereinssitz Melsungen

So wird das Augenmerk der Fans am Freitag, 14. Juli, vor allem auf den hochkarätigen Neuzugängen liegen, die sich im Kreise ihrer neuen Mannschaftskameraden erstmals öffentlich präsentieren – und zwar traditionell am Stammsitz des Vereins in Melsungen. Im dortigen Schlossgarten werden ab 17:45 Uhr die MT-Nachwuchsteams vorgestellt, ab 19:00 Uhr folgt das Bundesligateam. Anschließend stehen die Spieler für Autogramm- Foto- und Interviewwünsche zur Verfügung.

Bundesligastart und Ticketvorverkauf

Inzwischen sind auch die ersten Spieltage der DKB Handball-Bundesliga festgesetzt. Die MT reist zum Auftakt am 24. August nach Stuttgart und feiert eine Woche später ihre Heimpremiere gegen den VfL Gummersbach. Danach geht’s zum Aufsteiger nach Mittelhessen und dann kommt schon der THW Kiel.

Der Vorverkauf für die ersten fünf Heimspiele (VfL Gummersbach, THW Kiel, SG Flensburg-Handewitt, TSV Hannover-Burgdorf und SC Magdeburg) startet am 1. August in den Vorverkaufsstellen in Melsungen, Mühlenstrasse 14, in Kassel, FanPoint, Am Friedrichsplatz 8, in Lohfelden, Sporthaus Solms, Hauptstrasse 49 und online auf mt-melsungen.de.

Einzeltickets für die weiteren fünf Heimspiele bis zum 31.12.2017 (HSG Wetzlar, Rhein-Neckar Löwen, TSG LU-Friesenheim, FrischAuf! Göppingen und TVB Stuttgart), werden ab 09.10.2017 verfügbar sein.

Die ersten vier Spieltage der MT in der DKB Handball-Bundesliga:

DO, 24.08.2017, 19:00 h, TVB 1898 Stuttgart vs. MT Melsungen

DO, 31.08.2017, 20:30 h, MT Melsungen vs. VfL Gummersbach

SO, 03.09.2017, 12:30 h, TV 05/07 Hüttenberg vs. MT Melsungen

SO, 10.09.2017, 12:30 h, MT Melsungen vs. THW Kiel

Im DHB-Pokal gegen TV Neuhausen

Ernst wird es für die MT allerdings schon eine knappe Woche vor dem Saisonstart in der DKB Handball-Bundesliga. Am 19. und 20. August steht nämlich die 1. Runde im DHB-Pokal 2017/18 auf dem Programm. Dabei stehen in der 1. Runde 64 Teams, die in 16 Turnieren (Final Four-Modus) an 16 unterschiedlichen Standorten an den Start gehen. An jedem Spielort gibt es am Samstag zwei Halbfinals, deren Sieger dann am Sonntag um den Einzug in die nächste Runde, sprich Achtelfinale des DHB-Pokals, spielen. Die MT Melsungen trifft im Turnier 7 der Südgruppe auf Zweitligaabsteiger TV 1893 Neuhausen, während sich im anderen Halbfinale dieses Turniers Drittligist HG Oftersheim/Schwetzingen und Erstligaaufsteiger TSG Lu-Friesenheim gegenüberstehen. Ausrichter des Turniers ist einer der unterklassigen Teilnehmer der betreffenden Gruppe.

Pressestelle MT /( MK)





