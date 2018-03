Früh am Sonntagmorgen, 04.03., werden die FSV Damen nach Wiesbaden reisen, um dort ihr Rückspiel gegen die junge Mannschaft der Hessen Auswahl zu bestreiten. Ziel sollte es sein, den 3:0 Hinspielerfolg zu wiederholen, um drei wichtige Punkte im engen Tabellenranking einzufahren.

Die zuletzt greifenden Maßnahmen im Hinblick auf taktische Umstellungen sollen auch dieses Mal wieder zum Sieg führen. „Wir sollten konsequent auf eine stabile Annahmeleistung bauen, um flächendeckend alle Angreifer einsetzen zu können. Diese Flexibilität hat zuletzt für viel Sicherheit gesorgt“, sagt Zuspielerin Alexandra Steinbach-Krug. Das Spiel zum Saisonauftakt gegen den jungen hessischen Volleyballnachwuchs konnten die Elfen zwar punktemäßig knapp, aber dennoch deutlich 3:0 gewinnen. In den anstehenden Trainingseinheiten wird noch einmal an der Dankeballverwertung gefeilt und das Verhalten im Doppelblock gefestigt. „Wenn wir die Angriffe des Gegners bereits entschärfen können, haben wir viel bessere Möglichkeiten aus der eigenen Abwehr zu punkten. Direkte Blockpunkte bereiten natürlich den Mädels und auch mir am meisten Freude“, sagt Coach Vockenroth augenzwinkernd. Die Fans sind natürlich dazu aufgerufen, von der heimischen Couch die Daumen zu drücken.

( Reißig / Kittner)

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp