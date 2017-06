Werbung Werbung



Der Kasseler Profiboxer und Promoter Özcan Cetinkaya präsentiert am 24. Juni im Autohaus Dürkop in Kassel die 3. Profi-Boxgala „Fight Night“.

Neben Özcan Cetinkaya steigen weitere deutsche und europäische Top-Boxer in den Ring. So werden unter anderem Mario Jassmann, Abdul Ghafour und Amir Solak in den Ring steigen.

Das offizielle Wiegen findet im DEZ in Kassel statt. Die Boxgala am Samstag, den 24. Juni 2017 beginnt um 19 Uhr. Bereits um 18 Uhr ist der Einlass.

Cetinkaya der mit einem enormen Aufwand neben seinem Training bereits zum dritten Mal die erfolgreiche Fight-Night veranstaltet, wird von keinem geringeren als dem ehemaligem Boxer Manfred Jassmann trainiert.

Neben den Kämpfen wird es auch wieder ein erlesenes Unterhaltungsprogramm geben, so tritt u.a. der Moderator und Sänger Jorge Campo auf, der trotz seiner Krebserkrankung vor Leidenschaft und Energie nur so strotzt und das Publikum mit seinen Frank Sinatra Songs verzaubern möchte.

Karten kann man direkt über: www.cet-boxen.de beziehen.





