21.06.2017 Was passt besser zu einem Traditionsverein als ein Oldtimer? Diese Frage dürften sich auch die beiden Löwen Klaus Göttig und Jens Rose gestellt haben und kamen zu einem besonderen Entschluss, um den KSV Hessen Kassel für die kommende Saison zu unterstützen.

Beeindruckt vom Engagement der Fans und Mitglieder in den letzten Wochen, die sich zur Unterstützung ihres Vereins von Trikots, Autogrammbällen und anderen Sammlerstücken trennten, die für viele einen hohen persönlichen Wert darstellen, werden Klaus Göttig und Jens Rose deshalb jeweils einen Oldtimer aus ihrem Privatbesitz stiften. Der Erlös der Veräußerung fließt in den Etat der Regionalligasaison 2017/18. Die beiden Fahrzeuge werden entweder versteigert oder zum Höchstpreis verkauft und nach der Mitgliederversammlung des KSV präsentiert.

Nach dem Grund für dieses großzügige Engagement gefragt, bringt es der langjährige Unterstützer des Vereins, Klaus Göttig, kurz und knapp auf den Punkt: Einmal Löwe – immer Löwe!

