Korbach/Wolfenbüttel. Bei der Warrior Fight Gala 2 in Wolfenbüttel war am Samstag unser Korbacher Boxer Mario Jassmann im Einsatz.

Mario gewann sein Kampf gegen einen ehemaligen Kickboxeuropameister schon in der zweiten Runde durch Knock Out. Der Kampf von Mario Jassmann war boxerisch und technisch Technik das Highlight der Warrior Fight Gala.

Damit steht Marios Kampfrekord jetzt bei acht K.o.- und zwei Punktsiegen. Herzlichen Glückwunsch!

Merke: Wo der Name Jassmann fällt, dürfen sich die Zuschauer auf guten Boxsport freuen!

Quelle: TSV 1850/09 Korbach e. V. (JH)





