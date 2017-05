Werbung Werbung



Auch auf der Trainerposition führen die Kassel Huskies den eingeschlagenen Weg der Kontinuität fort. Chefcoach Rico Rossi, der seit der Saison 2014/15 das Sagen an der Bande der Schlittenhunde hat, verlängerte seinen Vertrag für weitere drei Jahre. In seiner bisherigen dreijährigen Amtszeit landeten die Huskies in der Hauptrunde zwei Mal auf Platz 3 und ein Mal auf Rang 4 der Abschlusstabelle, die Saison 2015/16 wurde sogar durch den DEL2-Meistertitel gekrönt.

Huskies-Geschäftsführer Joe Gibbs freut sich, weiter mit Rico Rossi arbeiten zu können: „Rico und ich haben vor drei Jahren zusammen mit den Huskies in der DEL2 angefangen und harmonieren seitdem sehr gut zusammen. Ich bin mit seiner Arbeit sehr zufrieden und möchte mit ihm den Weg auf unserem Fünf-Jahresplan weitergehen.“

Auch Rico Rossi freut sich auf seine Zukunft bei den Schlittenhunden: „Kassel ist eine echte Eishockeystadt mit treuen Sponsoren und tollen Fans, die ihre Mannschaft immer unterstützen. Natürlich werden wir immer wieder von Kritik begleitet, das beweist aber, mit wieviel Leidenschaft und Herzblut unsere Fans bei der Sache sind. Die Bedingungen hier in Kassel sind perfekt für mich als Trainer, wir bekommen zu jeder Saison die Möglichkeit, um die Meisterschaft mitzuspielen und wollen daher mittelfristig auch in die DEL aufsteigen.“

Huskies -Medienteam Foto: Diekmann





