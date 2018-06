Saisonauftakt in Baunatal gegen die Zombie Rollergirlz Münster.

Die Bashlorettes aus Kassel starteten am 02.06. in ihre erste Saison in der 2. Bundesliga. Mit anfänglich 9, später durch Verletzungen und Strafen nur noch 7, gegen 12 Spielerinnen hatten die Bashlorettes einen klaren Nachteil. Dennoch liegen sie vor der Halbzeitpause 74:73 knapp vorn. Auch in der zweiten Halbzeit schenken sich die Teams nichts. Nach einigen Führungswechseln kann Münster aber seinen Vorsprung gegen die sichtlich erschöpften Bashlorettes ausbauen. Das erste Spiel in der in der 2. Bundesliga endet mit 156:135 für die Zombie .

Das nächste Heim-Derby findet am 16.Juni im Baunataler Sportkomplex statt.

Info: Martha Pfahl / M.Kittner © Fotos: M.Kittner