Saisonauftakt in der Oberliga –Erste Damenmannschaft trifft auf Groß Karben

Der Ball & die Elfen fliegen wieder – am Sonntag, 16.09., trifft die erste Volleyballmannschaft der FSV Bergshausen auswärts auf einen ihrer Lieblingsgegner der vergangenen Jahre. Die Matches gegen die Groß Karbenerinnen waren stets geprägt von Leidenschaft, Ehrgeiz und vorallem eins: Einer phänomenalen Stimmung der Fans in den Hallen! Es wird wie sooft zum Saisonauftakt erst einmal ein Herantasten sein, um herauszufinden, wo man spielerisch steht – spannend wird es alle mal! Das Team aus Nordhessen hat einen neuen Coach an ihrer Seite – Thomas Willisch, zugleich Spieler der ersten Herrenmannschaft inBergshausen, stellt sich nun in den Dienst der Mannschaft, auch wenn es eine Doppelbelastung bedeutet. Die Damen sind sehr dankbar für diesen Einsatzwillen und möchte sich dafür auf dem Feld revanchieren. Alle Fans zuhause sind dazu aufgerufen, fest aus der Ferne die Daumen zu drücken. Eines steht fest: Die Vorfreude auf die Saison ist groß und das Volleyballherz schlägt höher beim Gedanken an das erste Match. „Im Team“ steht nun nichts mehr im Wege!

Reißig / Kittner