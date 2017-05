Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

TSV Trialer glänzen bei Heimveranstaltung sportlich als auch organisatorisch

Am vergangenen Wochenende, 27. + 28. Mai 2017, veranstaltete die Sparte Trial der Radsportabteilung den 5. Wertungslauf zur Norddeutschen Meisterschaft (NDM) und den 1. Wertungslauf des Hessencups (HC). Das Wetter war an beiden Tagen so unglaublich warm, dass wohl jeder der Organisatoren die letzten Monate immer fleißig die Teller leer gegessen hat. Wenn überhaupt könnte man sich schon fast beschweren, dass es zu heiß war, aber in Punkto Wetter wollen wir uns mal nicht beklagen. Am Samstag um 12:00 Uhr, nach einer kleinen Eröffnungsrede von Bürgermeister Andreas Siebert, gingen bei der NDM 65 Starter in den Wettkampf. Diese Starterzahl ist die höchste Starterzahl in der laufenden Serie bei der NDM. Die Veranstaltung lockte sogar überregionale Topfahrer, wie z.B. Hannes Hermann aus Chemnitz, an. Hannes ist 6-facher Deutscher Meister und Team-Weltmeister und sprach den Organisatoren ein großes Lob nach der Veranstaltung aus. Am Sonntag, beim HC, ab 11:00 Uhr waren 53 Trialer am Start, was für diese Serie ebenfalls eine sehr gute Starterzahl ist. Es war zwar wieder genauso heiß, aber etwas bewölkt, so dass man den Sonntag von den Temperaturen etwas besser ertragen konnte. An beiden Tagen war es eine rundum gelungene Veranstaltung mit Sektionen auf dem Trialgelände des TSV Heiligenrode und im angrenzenden Naherholungsgebiet. Auf dem Gelände gab es, mit der Betonröhren Sektion, wieder mal eine neue Sektion und eines der Highlights war, wie die letzten Jahre auch, die Wasserfall Sektion im Park. Es gab viel positive Kritik, was den Veranstaltern bestätigt, dass sich deren Aufwand gelohnt hat. Aber ohne die ganzen vielen ehrenamtlichen Helfer wäre diese tolle Veranstaltung nicht möglich gewesen, daher an dieser Stelle nochmal ein großer Dank an alle Institutionen und Helfer, die sich auf unterschiedlichen Wegen eingebracht haben und so zu einer erfolgreichen Veranstaltung beigetragen haben. Da das die Heimveranstaltung der Sparte Trial war, konnte man natürlich an beiden Tagen auch einige TSV Trialer mit ins Rennen schicken. Insgesamt reichte es sogar für 5 eigene Podiumsplätze. Im Detail belegten die TSV Trialer die folgenden Platzierungen:

Samstag, 27.05.2017, NDM

Junioren Paul Höfs 3. Platz

Schüler Celina Römmelt 3. Platz

Schüler U11 Michele Walz 4. Platz

Ryan Kiß 5. Platz

Sonntag, 28.05.2017, HC

Elite Paul Höfs 6. Platz

Experten Celina Römmelt 3. Platz

Hobby ab U13 Ben Reichel 4. Platz

Hobby bis U13 Michele Walz 3. Platz

Ryan Kiß 5. Platz

Anfänger bis U13 Johannes Kiehlborn 7. Platz

Smiley Ferdinand Kiehlborn 3. Platz

Hailey Kiß 5. Platz

© Text: W.Wenzel Fotos: M.Kittner





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp