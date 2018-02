Kassel, den 05.02.2018

Die zuständige Sportplatzkommission hat nach erfolgter Begutachtung der Spielfläche im Auestadion entschieden, dass die Austragung der Begegnung KSV Hessen Kassel – Kickers Offenbach am heutigen Montag, den 05.02.18 aufgrund der Unbespielbarkeit der Rasenflächen nicht möglich ist.

Durch die durchgehenden Minustemperaturen in Kassel in den vergangenen Tagen ist die Spielfläche derzeit gefroren und vereist. Die Spielfläche ist nicht bespielbar und es besteht erhebliche Verletzungsgefahr für die Mannschaften. Das Spiel wird daher abgesagt!

Nach Rücksprache mit dem Spielleiter Jürgen Radeck, wird das Spiel schnellstmöglich neu angesetzt. Ein exakter Spieltermin steht noch nicht fest. Dieser wird unter Berücksichtigung der Witterungsverhältnisse und nach Rücksprache mit den Vereinen und der Sicherheitsbehörde festgelegt.

(MK)

