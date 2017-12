Kassel, den 08.12.2017 Das Heimspiel des KSV Hessen Kassel gegen die Offenbacher Kickers am Sonntag, den 10.12.2017 wurde soeben abgesagt. Dies entschied eine Platzkommission aus Vertretern des Sportamts der Stadt Kassel und dem zuständigen Platzbeauftragten des Hessischen Fußballverbands in Absprache mit der Regionalliga Südwest nach einer Platzbegehung am heutigen Nachmittag.

Grund für die Spielabsage ist der Zustand des Rasens im Auestadion, der durch die Niederschläge der vergangenen Wochen nicht bespielbar ist. Zudem sind für das kommende Wochenende weitere Regen- und Schneefälle vorhergesagt.

(MK)

