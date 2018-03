Spielabsage KSV Hessen Kassel – SSV Ulm 1846

Kassel, den 01.03.2018 Die zuständige Sportplatzkommission hat nach erfolgter Begutachtung der Spielfläche im Auestadion am Donnerstagnachmittag entschieden, dass die Austragung der Begegnung KSV Hessen Kassel – SSV Ulm 1846 am Samstag, den 03.03.18 aufgrund der Unbespielbarkeit der Rasenflächen nicht möglich ist.

Durch den anhaltenden Frost in den vergangenen Tagen ist die Spielfläche derzeit gefroren und vereist. Die Spielfläche ist nicht bespielbar und es besteht erhebliche Verletzungsgefahr für die Spieler der beiden Mannschaften. Das Spiel wird daher abgesagt!

Ob das Nachholspiel der Fußball Regionalliga Südwest zwischen dem KSV Hessen Kassel und der TSG Hoffenheim II am Mittwoch, den 07. März 2018. Stattfinden kann, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Aufgrund der Wetterprognosen mit Plusgraden für den Anfang der nächsten Woche wird sich die Platzkommission voraussichtlich am Dienstag, den 6. März 2018, erneut treffen.

