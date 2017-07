Werbung Werbung

Spielplan der Regionalliga Südwest terminiert

Kassel,24.07.2017 Die Regionalliga Südwest hat den Spielplan für die Spieltage 1-23 der Saison 2017/18 terminiert. Der KSV Hessen Kassel trifft im ersten Heimspiel am 29.07.2017 um 14 Uhr auf Waldhof Mannheim.

Das Saisoneröffnungsspiel bestreitet am 28.07.2017 der SSV Ulm 1846 gegen den 1. FC Saarbrücken.

Die mit einem Stern gekennzeichneten Termine sind noch unter Vorbehalt und können sich in Abhängigkeit von der DFL-Terminierung ändern.

Hinrunde:

1 29.07., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – Waldhof Mannheim

2 06.08. 14 Uhr 1. FC Saarbrücken – KSV Hessen Kassel

3 12.08., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – VfB Stuttgart II

4 20.08., 14 Uhr Kickers Offenbach – KSV Hessen Kassel

5 23.08., 19.30 Uhr KSV Hessen Kassel – TSV Schott Mainz

6 27.08., 14 Uhr TSG Hoffenheim II – KSV Hessen Kassel

7 02.09., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – TSV Steinbach

8 09.09., 14 Uhr SSV Ulm 1846 – KSV Hessen Kassel

9 Spielfrei

10 23.09., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – SV Elversberg

11 30.09., 14 Uhr SV Röchling Völklingen – KSV Hessen Kassel

12 03.10., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – SC Freiburg II

13 07.10., 14 Uhr SV Stuttgarter Kickers – KSV Hessen Kassel

14 14.10., 14 Uhr* KSV Hessen Kassel – 1. FSC Mainz 05 II

15 21.10., 14 Uhr FSV Frankfurt – KSV Hessen Kassel

16 27.10., 19 Uhr* KSV Hessen Kassel – Wormatia Worms

17 31.10., 14 Uhr* FC-Astoria Walldorf – KSV Hessen Kassel

18 05.11., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – TuS Koblenz

19 10.11., 19 Uhr Eintracht Stadtallendorf – KSV Hessen Kassel

Rückrunde

20 18.11., 14 Uhr SV Waldhof Mannheim – KSV Hessen Kassel

21 25.11., 14 Uhr KSV Hessen Kassel – 1. FC Saarbrücken

22 02.12., 14 Uhr VfB Stuttgart II – KSV Hessen Kassel

23 09.12., 14 Uhr* KSV Hessen Kassel – Kickers Offenbach

*Terminierung unter Vorbehalt, abhängig von DFL Terminierung

Die Regionalliga Südwest weist darauf hin, dass es aufgrund von TV-Livespielen, Vereinswünschen und sonstigen (sicherheitsrelevanten) Ereignissen noch zu Terminänderungen kommen wird.

