Starke Bergshäuserinnen überzeugen durch geschlossene Mannschaftsleistung

Tick tick boom – bei einer mitreißenden Auswärtspartie in Bad Vilbel erobern die Volleyballerinnen der FSV Bergshausen die nächsten drei Punkte und sichern sich mit einem 3:1-Erfolg (25:16, 25:11, 15:25, 25:18) nach dem vierten Sieg in Folge Platz 2 in der Oberliga-Tabelle.

In den ersten Satz startete das Team um Thomas Willisch konzentriert und mit einer stabilen Annahme, die es Zuspielerin Alexandra Steinbach-Krug oft ermöglichte, die Angreiferinnen mit viel Fingerspitzengefühl in Szene zu setzen. Bei einem Punktestand von 9:7 ergatterten die FSV’lerinnen den Aufschlag und sicherten sich mit einer Serie von sieben Aufschlägen durch Mittelblockerin Lisa Reißig einen komfortablen Vorsprung von acht Punkten zum 16:8. Bad Vilbel kämpfte sich noch einmal auf vier Punkte heran, doch Außenangreiferin Barbara Grünewald machte mit einem platzierten Angriff und ihrer Erfahrung den Sack zu (25:16).

Der zweite Satz war geprägt von einer kämpferischen Höchstleistung in der Abwehr: Entweder schaffte es Annette Heidenreich, die an diesem Wochenende zum ersten Mal in der ersten Mannschaft aushalf, mit superstarken Blockaktionen die Bälle zu „fischen“ oder Libera Tanja Schulz-Wulf erhechtete die Bälle glorreich in der hinteren Abwehrreihe. Die 11-Punkte-Aufschlagserie durch Sabrina Spiller brachte Bad Vilbel zudem zum Verzweifeln. Eine Gegenwehr war nicht mehr zu erwarten und der Satz konnte mit 25:11 gewonnen werden.

„Mädels, spielt genauso weiter und fokussiert euch auf das Wesentliche“, waren die Worte von Coach Willisch vor Beginn des dritten Satzes. Den komfortablen Vorsprung von vier Punkten konnten die Elfen leider nicht halten – mit einer starken Aufschlagserie der Bad Vilbelerinnen und dem Rausch, in den sich die Südhessinnen spielten, konnten die Elfen nicht mehr viel entgegen setzen. Trotz einer super Leistung von Zuspielerin Bianca Grünewald und Außenangreiferin Tine Selle, die sich beide mit vollem Einsatz in das Match einbrachten, stand es am Ende 15:25 für den SSC.

Den verflixten dritten Satz abhaken und gestärkt durch die ersten beiden Sätzen, sollte nun der Sieg her. „Ich glaube an euch, ihr packt das“, motivierte Ulrike Albrecht, die trotz Verletzung das Team von der Seitenlinie unterstützte, die Spielerinnen. Die Abwehr kratzte erneut viele stark geschlagene Balle, Außenangreiferin Christiane Wieja fasste sich ein Herz und hämmerte die Bälle gnadenlos auf den gegnerischen Boden. Es ging eng zu in der Partie, doch das letzte Quäntchen Glück und der nötige Einsatzwille lag auf Seiten der Bergshäuserinnen. Christine Selle sorgte mit ihrer starken Serie mit vielen direkten Aufschlagpunkten für das i-Tüpfelchen und sicherte so den Sieg mit 25:18.

Dieses Spiel steht sinnbildlich dafür, das eine geschlossene Teamleistung das A und O im Volleyball ist – eine toll aufspielende Spielerin aus der zweiten Mannschaft, die voller Lockerheit das Team unterstützte, eine Spielerin, die direkt vom Flughafen zum Spiel gefahren ist, eine verletzte Spielerin, die an der Seitenlinie lautstark die Elfen unterstützt hat und ein Mannschaftskader inklusive Coach, die sich voller Spielfreude und Einsatzwille ihrem liebsten Hobby hingeben – schöner kann ein Wochenende nicht zu Ende gehen!

Reißig / Kittner