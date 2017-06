Werbung Werbung



19.06.2017 4 Wochen nach dem letzten Ligaspiel gegen den 1.FC Saarbrücken ruft Cheftrainer Tobias Cramer die 1. Mannschaft des KSV Hessen Kassel am 19.06.2017 zum Trainingsauftakt, um mit der Vorbereitung für die Regionalligasaison 2017/18 zu starten. Das Training beginnt um 15:30 Uhr auf dem Trainingsplatz am Vereinsheim.

Neu mit dabei sind 4 Spieler aus der U 19 des Vereins, die Verträge für die 1. Mannschaft unterschrieben haben.

Ab der kommenden Saison werden Arne Schütze, Brian Schwechel, Laurin Unzicker, und Michael Voss für die 1. Mannschaft des KSV Hessen Kassel in der Regionalliga auflaufen.

Der 19jährige Mittelfeldspieler Arne Schütze spielt seit 2016 für die Löwen, der ebenfalls 19jährige Mittelfeldspieler Laurin Unzicker seit dem Jahr 2015. Arne Schütze erhielt einen Vertrag bis zum 30.06.2020, Laurin Unzicker bis zum 30.06.2020.

Mit Michael Voss (Jahrgang 1998, seit 2014 beim KSV Hessen Kassel) verstärkt ein Abwehrspieler das Löwenrudel. Sein Vertrag läuft bis zum 30.06.2020.

Brian Schwechel, Kapitän der U 19 der Löwen, unterschrieb einen bis zum 30.06.2019 laufenden Vertrag. Der 18 Jährige Mittelfeldspieler spielt seit 2012 in der Jugend des KSV Hessen und gehörte schon einige Zeit zu den Perspektivspielern für das Regionalligateam.

Für Cheftrainer Tobias Cramer gehören die U 19 Spieler zu den „jungen Wilden“, die die erfahrenen Spieler in der Mannschaft in der kommenden Saison unterstützen und sich dadurch an den Männerfußball herantasten werden.

Bereits am nächsten Tag absolviert die Mannschaft das 1. Testspiel im Rahmen der „Tour de Nordhessen“. Die Daten der kompletten Serie sind wie folgt:

20.06. 18.30 Uhr SG Werratal

24.06. 17:00 Uhr Hünfelder SV

26.06. 18:30 Uhr OSC Vellmar

28.06. 18:00 Uhr TuSpo Weser Gimte

30.06. 19:00 Uhr FC P-E-L 2004 (Peckelsheim-Eissen-Löwen)

03.07. 19:00 Uhr SC Edermünde

05.07. 18:00 Uhr TSG Wattenbach

Der KSV Hessen Kassel bedankt sich bei allen ausrichtenden Vereinen und freut sich auf tolle Spiele und zahlreiche Zuschauer.

(MK)





