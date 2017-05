Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung



Werbung Werbung

23.05.2017 Dienstagmorgen erlangte der KSV Hessen Kassel von einem Vorfall am letzten Spieltag Kenntnis:

Demnach wurde ein Kickers Offenbach Fanclub auf der Heimreise nach der Partie gegen den VfB Stuttgart II auf einem Rastplatz attackiert. Der Bus hatte diesen für eine Pause angefahren. Kurz darauf wurden die Offenbacher Fans von Personen aus einem anderen auf dem Parkplatz pausierenden Bus angegriffen. Die Angreifer trugen teilweise Kleidung mit der Aufschrift „Kassel“, sodass der Verdacht nahe liegt, dass es sich um Problemfans des KSV Hessen Kassel handelte. In der Folge des Angriffs wurde seitens der Angreifer die Heckscheibe des Fanbusses zerstört und die hintere Tür beschädigt. Bei dem Angriff wurden drei OFC-Fans leicht verletzt. Die verständigte Polizei konnte die Personalien mehrerer Angreifer erfassen. Die Ermittlungen wurden eingeleitet und sind im Gange.

Nach Kenntnisnahme der Vorfälle hat sich der KSV Hessen Kassel unverzüglich mit Kickers Offenbach in Verbindung gesetzt. Ferner sind die Fanbeauftragten der Vereine miteinander in Verbindung.

Sowohl der KSV Hessen Kassel als auch der OFC sind über den Vorfall schockiert und distanzieren sich klar von jedweder Form von Gewalt. Vorfälle dieser Art haben nichts mit der zwischen beiden Vereinen seit Jahren gelebten leidenschaftlichen sportlichen Rivalität zu tun. Es wird vereinseitig alles getan, den Vorfall aufzuklären und die Polizei bei den Ermittlungen mit voller Tatkraft zu unterstützen. Den verletzten Personen wünschen sowohl der KSV Hessen Kassel als auch der OFC gute Besserung.





Werbung Werbung



Werbung Werbung

Teilen mit: Drucken

Facebook

Twitter

Tumblr

WhatsApp